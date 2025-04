Aria, inquinamento atmosferico prodotto dalle navi diminuirà drasticamente

L’Organizzazione marittima internazionale (IMO) delle Nazioni Unite ha deliberato di istituire un’area di controllo delle emissioni (ECA) nell’Atlantico nord-orientale. Per milioni di persone lungo le coste dell’Atlantico – da Portogallo, Spagna e Francia, attraverso le isole britanniche fino all’Islanda e alla Groenlandia, – l’aria che respirano sarà molto più pulita. La nuova ECA Atlantica darà beneficio non solo alla salute umana ma anche all’ambiente che soffre a causa degli inquinanti atmosferici tossici.

“Oggi è una giornata storica per la riduzione dell’inquinamento atmosferico causato dalle navi” dichiara Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l’aria. “Quasi tutte le acque europee – prosegue Gerometta – diventeranno presto aree di controllo delle emissioni. Questa misura eviterà migliaia di morti premature in Europa. L’ECA atlantica colmerà il divario tra le ECA esistenti nel Mare del Nord, nel Mar Baltico e quella che entrerà in vigore fra pochi giorni nel Mar Mediterraneo. Una regolamentazione armonizzata che favorisce parità di condizioni per l’industria marittima in Europa. È stata la rete di ONG di 13 Paesi europei, di cui facciamo parte, ad aver inserito questo punto in cima all’agenda politica” conclude la presidente di Cittadini per l’aria.

“Senza l’impegno della società civile – afferma Sönke Diesener, esperto di trasporti marittimi di NABU – questo risultato non sarebbe stato possibile, ma vogliamo esprimere un profondo ringraziamento a coloro che, nelle amministrazioni nazionali, in particolare in Portogallo, hanno reso possibile tutto questo. Oltre a ripulire l’aria, le ECA riducono la formazione di ozono a livello del suolo e le emissioni di anidride carbonica, con un beneficio enorme per il clima”.

Il recentissimo Rapporto ambientale sul trasporto marittimo europeo 2025, mostra una riduzione del 70% degli ossidi di zolfo dal 2014 all’interno delle Aree di Controllo delle Emissioni. “Per questo ci impegniamo a procedere oltre nel sostegno ad un quadro normativo che protegga la salute umana l’ambiente e il clima e che veda l’adozione di una ECA europea che copra sia gli ossidi di zolfo che quelli di azoto” conclude Sönke Diesener.

“Purtroppo – aggiunge Anna Gerometta – sarà ancora consentito bruciare il tossico olio combustibile pesante (HFO), i cui gas di scarico vengono ‘ripuliti’ dagli scrubber (filtri a torre di lavaggio) e le cui acque di lavaggio vengono poi scaricate nell’oceano riducendo i risultati ottenuti per l’ambiente. Per questo è fondamentale che, oltre all’espansione delle ECA, si vieti al più presto lo scarico delle acque di lavaggio degli scrubber, come hanno già fatto diversi Paesi come Danimarca, Finlandia e Svezia. Sul fronte italiano invochiamo, ringraziando l’azione di chi ha agito a Genova per smascherare una frode criminale ad opera di Tirrenia, una decisa svolta nei controlli da parte degli organi competenti sul rispetto delle regole da parte degli armatori. Perché a poco valgono regole a tutela del nostro ambiente e della nostra salute se non vengono rispettate”.