Aria nuova. Notizie e commenti dalla Siria

Aria nuova. Ma non necessariamente salubre. Sembra calma piatta, ma solo se non si vuol cercare di vedere oltre il proprio naso. Mentre la questione del contagio ha il sopravvento rispetto ad altre faccende, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica, a primo acchito parrebbe che null’altro si stesse muovendo.

Invece le cose si stanno agitando anche se il termine poco si sposa con le modalita’ attraverso le quali si sta forse ridisegnando per l’ennesima volta il destino di quest’area. Di battaglie vere e proprie in realta’ non ce ne sono; certo alcune zone sono calde e ci si sparacchia addosso volentieri, ma generalmente l’spetto della guerra sta cambiando faccia.

La prima avvisaglia, ma che evidentemente non faceva altro che attirare l’attenzione su quanto con molta meno scena stava succedendo di importante. La settimana scorsa ad Afrin, cantone di Rojava che all’inizio del 2018 la Turchia si era di fatto annesso, si e’ verificata un’enorme esplosione, probabilmente un camion bomba, che ha lasciato stese e fatto a pezzi 46 persone. Un fatto che ha suscitato un certo clamore (anche se ormai sentire parlare di 46 morti non fa troppo chiasso se non succede in occidente), ma nemmeno eccessivo. Era da tempo che un fatto tanto grave non capitava da queste parti, segno che il botto era stato organizzato e portato a termine con un preciso scopo. E da chi non si capisce bene, nonostante qualche opzione potrebbe risultare credibile. Segno in ogni caso che i veri centri di comando e di interesse risiedono fuori dai confine della nazione.

Il cantone di Afrin in realta’ non e’ direttamente occupato e governato dalla Turchia, bensi’ dai suoi alleati. Un’ accozzaglia di fanatici islamisti che pero’ hanno il vantaggio di essere meno radicali rispetto ad altri che, oltre ad essere ben piu’ decisi ad applicare la Sharja, si chiamano Hayat Tahrir al Sham, cioe’ l‘evoluzione locale di Al Qaeda. HTS controlla e governa con il braccio di ferro la sacca di Idlib e fino ad oggi e’ stata in ottimi rapporti con i turchi, turchi che pero’ non possono permettersi relazioni cosi’ dirette ed evidenti con coloro che sono unanimamente definiti terroristi.

Dunque non e’ escluso che i movimenti di truppe e mezzi militari pesanti turchi che recentemente sono entrati proprio nell’area di Idlib non abbiano tanto la funzione di mettere un freno all’avanzata delle truppe di Damasco (anche come vedremo), quanto di regolare alcuni conti con HTS in modo da e forse togliere di mezzo questo ingombrante ostacolo. Si tratta solo di ipotesi, sia chiaro; ma e’ piuttosto strano che, al di la’ di qualche scambio di artiglieria tra esercito siriano e, appunto HTS, l’attivita’ bellica si sia frortemente ridotta. I russi, per dirne una, hanno smesso di usare la loro aviazione militare in appoggio a Damasco e piuttosto preferiscono da qualche tempo ad organizzare e partecipare alle pattuglie miste con i turchi lungo le principali arterie stradali essenziali che collegano le principali citta’ dell’ovest siriano con la capitale. Lo stesso sistema di difesa missilistico che Mosca aveva promesso a Damasco, pare o non essere stato consegnato completamente, oppure non essere stato messo appositamente in funzione.

In contemporanea, improvvisamente in tutta l’area della sacca, si stanno organizzando praticamente quotidianamente manifestazioni popolari che protestano contro HTS e la gestione del territorio di quella organizzazione. Fino all’altro giorno si riteneva che la gente che abita o che si era trasferita da quelle parti, fosse non solo aspramente contraria al governo siriano (e questo e’ tutt’ora chiaro), ma anche simpatizzante proprio di coloro che ora contesta. Quanto spontanee, non sto dicendo legittime ben inteso, possano essere queste manifestazioni non si riesce a capire. Certo e’ che se alla gente viene concesso di scendere in strada a manifestare, qualche garanzia qualcuno la deve pur dare. Normalmente fatti del genere potrebbero finire tranquillamente in un mezzo massacro.

Comunque sia, nel frattempo a nord est sono ricominciate le piccole liti tra russi e statunitensi, e si nota un certo aumento sia delle pattuglie miste russo-turche, sia una maggiore attivita’ di controllo con elicotteri sempre piu’ vicino alla zona di confine con il Kurdistan iraqeno, zona per ora saldamente sotto controllo degli Usa. Altre scaramucce accadono piuttosto spesso tra Asaysh (polizia kurda) e sostenitori locali del governo centrale; e ’probabile che anche li’ qualcuno che istiga ci sia.

Nella zona del sud est (DEz Zor) e lungo l’Eufrate al confine con l’Iraq sono recentemente arrivate forze fresce e prevalentemente milizie iraniane o comunque sciite legate piu’ a Teheran che a Damasco. gente che da’ molto fastidio a Washington, sia perche’ li’ vicino ci sono le sue truppe a difesa dei pozzi petroliferi, sia perche’ appena di la’ dal confine (o poco piu’) c’e’ una base americana che spesso viene messa sotto attacco ufficialmente non si sa da chi, ma che in tutta evidenza non possono che essere le truppe di cui sopra. Sempre in zona rimane vivace e concreta la presenza dell’Isis che con le sue cellule si scontra spesso con l’esercito siriano o con gli odiati sciiti. Non mancando di farsi sentire pure con attentati contro l’SDF (esercito della coalizione del Nord Est della Siria).

Nel sud profondo della Siria, intanto, una serie impressionante di omicidi mirati sta facendo strage di ufficiali di alto rango e di elementi dei servizi siriani; azioni che cercano di mettere fuori uso il capillare sistema di controllo gestito da Assad and company.

Per finire il papocchio, fonti piuttosto ben informate russe, The Russian International Affairs Council (RIAC) ci racconta di possibili decisioni che sarebbero state prese tra Russia, Turchia ed Iran, di togliere di mezzo Assad e di rimpiazzarlo con qualcuno che garantisca i russi di mantenere la propria influenza ( e mantenere le loro basi navali ed aeree nella regione), ai turchi di tenersi magari indirettamente il controllo di vaste zone del nord della Siria e agli iraniani di mantenere i loro interessi nel sud est del paese garantendosi i contatti con le milizie sciite che stanno dall’altra parte del confine e creare una continuita’ territoriale che comprende il sud profondamente sciita dell’Iraq ed arrivare fino alla madre patria.

Non ci si puo’ dimenticare dei kurdi e del loro sistema di gestione autonomo, che in qualche modo dovra’ entrare e garantire i loro interessi nel futuro di un possibile ricambio di governo a Damasco.

Non ultimo, questi cambiamenti hanno anche l’obiettivo di rafforzare i legami tra Mosca e Ankara recentemente raffreddati da alcune divergenze, ma che stanno trovando nuova linfa in Libia; Libia dove Mosca sta rimettendo in discussione il proprio appoggio a Haftar avvicinadosi invece a Sarraj che gode del pieno appoggio e del concreto aiuto militare turco senza il quale, e nonostante l’inconsistenza di Haftar, sarebbe caduto gia’ da un po’.

Ecco, a questo servono le guerre, magari partono da presupposti diversi e richieste condivisibili, ma che poi riescono sempre a sfociare in bagni di sangue in cui l’interesse della gente lascia spazio ad altri interessi ben piu’ significativi. Per i pochi che ne godono, ovvio

