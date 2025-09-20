“Armonie in città” – Martedì prossimo presso la Chiesa di Sant’Antonio da Padova dei Rizzi il concerto del Duo Bosi – Colombo

La rassegna estiva “Armonie in città” sta ormai giungendo alla sua conclusione. Il penultimo appuntamento prevede un cambio di programma: ad esibirsi martedì 23 settembre 2025, alle 20:30, presso la Chiesa di Sant’Antonio da Padova dei Rizzi a Udine, sarà il Duo Bosi – Colombo, formato dal pianista Lorenzo Bosi e dalla violinista Margherita Colombo.

Giovane ensemble, il Duo Bosi – Colombo si è formato nel 2023 al Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova, nella classe del M° Stefano Giavazzi, con il quale continua a perfezionarsi. Nel 2025 ha ottenuto il terzo premio al Concorso Crescendo di Firenze nella sezione musica da camera con pianoforte. Il Duo frequenta il Corso di Alto Perfezionamento di Musica da Camera della Fondazione Luigi Bon, tenuto dalla professoressa Federica Repini e sostenuto dalla Borsa di Studio Munari-Volpini.

Presenteranno un interessante programma per violino e pianoforte, creando un percorso musicale che si snoda tra lirismo, poesia e intensità espressiva. Ad aprire la serata sarà la Sonata n. 8 op. 30 n. 3 di Beethoven, opera di grande equilibrio e brillantezza. Seguiranno le Tre romanze op. 94 di Schumann, brani che catturano l’essenza del periodo romantico con le loro delicate melodie e le ricche armonie. In chiusura, la Sonata n. 2, op. 100 di Brahms, pagina tra le più affascinanti della produzione cameristica del compositore tedesco.

Lorenzo Bosi ha ottenuto il diploma accademico in pianoforte con lode e partecipa regolarmente a masterclass internazionali. Si è esibito in importanti rassegne come Piano City Milano e in eventi istituzionali di rilievo. Attualmente, frequenta il biennio di pianoforte sotto la guida del M° Antonio Pulleghini.

Margherita Colombo si laurea in violino presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como sotto la guida del M° Gianluca Febo, successivamente si diploma brillantemente in musica da camera per archi e pianoforte al Conservatorio Lucio Campiani di Mantova col M° Stefano Giavazzi. Attualmente frequenta il biennio di violino presso il Conservatorio Peri di Reggio Emilia sotto la guida del M° Alessandro Ferrari. Ha collaborato con prestigiose orchestre, esibendosi in contesti quali il Festival del Maggio Musicale Fiorentino e con formazioni cameristiche in rassegne internazionali.

L’evento è a ingresso libero, per maggiori informazioni si può chiamare lo 0432 543049 o scrivere a biglietteria@fondazionebon.co