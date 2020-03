Arpa Fvg pienamente operativa

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Le attività dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia proseguono senza alcuna interruzione o sospensione.

La segnalazione giunge direttamente dalla direzione generale dell’Agenzia per l’ambiente, in seguito alla diffusione da parte di alcuni social media della presunta chiusura per coronavirus.

“La notizia è priva di fondamento – precisa il direttore Stellio Vatta – in quanto l’Agenzia è completamente operativa e sta adottando tutte le indicazioni previste nei decreti del Consiglio dei Ministri, non ultimo il DPCM dell’11 marzo 2020, che prevede per tutte le pubbliche amministrazioni il presidio delle attività inderogabili, tra cui rientrano a pieno titolo quelle di monitoraggio, controllo e vigilanza del territorio regionale e delle attività produttive”.

Il recente DPCM ribadisce inoltre che le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle altre prestazioni lavorative in forma agile. “Pertanto – conclude Vatta – che dove è possibile i dipendenti sono autorizzati a svolgere parte delle loro funzioni con metodologie smart, in telelavoro, anche dalla loro abitazione. Ciò garantisce sia la piena dell’Agenzia, sia la tutela della salute del lavoratore”.