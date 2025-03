Arpa FVG presenta i risultati del progetto video “Inviati per un giorno” che ha coinvolto 40 studenti delle scuole secondarie della regione

Anche quest’anno l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia-Arpa FVG presenta i risultati di “ Inviati per un giorno ”, il progetto video dedicato alle tematiche ambientali del suolo e dell’inquinamento elettromagnetico , realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Trieste e del Liceo Scientifico Malignani di Udine. Presenti all’incontro l’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, e la Direttrice generale di Arpa FVG, Anna Lutman.

“Inviati per un giorno” ha visto il coinvolgimento di circa 40 studenti delle scuole di secondo grado della regione , impegnati sia nella fase di preparazione del progetto video , sia in quella di riprese e montaggio . Il progetto, coordinato dagli esperti di educazione ambientale di Arpa FVG, è stato realizzato con la regia di Pietro Pellizzieri e la partecipazione dell’inviata e conduttrice Roberta Cannata; gli approfondimenti ambientali relativi al suolo e all’inquinamento elettromagnetico sono stati curati da tecnici specialisti dell’Agenzia regionale per l’ambiente.

Il progetto “Inviati per un giorno” rientra tra le numerose iniziative che, ormai da diversi anni, Arpa FVG sta portando avanti per sensibilizzare e coinvolgere le giovani generazioni sulle problematiche della sostenibilità ambientale , con approcci e modalità differenti. In questo caso è stato scelto il linguaggio audiovisivo , uno tra i più utilizzati dai giovani attraverso i social network, Youtube e il web in generale. Coinvolgente ed immediato, quello dei video può essere anche un valido strumento con il quale comunicare le tematiche ambientali e far rielaborare ai ragazzi i concetti chiave della sostenibilità. Proprio per questo motivo gli studenti sono stati coinvolti in un’attività che ha permesso loro di entrare in contatto con professionisti del mondo audiovisivo , e televisivo in particolare, con l’obiettivo principale di capire, attraverso l’ esperienza diretta , come costruire uno strumento audiovisivo per il grande pubblico e come questo strumento possa veicolare un messaggio ambientale.

Il progetto si è articolato in tre fasi . La prima, di introduzione e di conoscenza del linguaggio audiovisivo, con particolare riferimento al mondo televisivo e giornalistico; la seconda, finalizzata alla rielaborazione dei contenuti ambientali e alla loro comunicazione, con la scelta del formato più adatto; la terza, infine, con la realizzazione dei video sulle tematiche ambientali prescelte.

Grazie al progetto “Inviati per un giorno” sono stati realizzati due video , dedicati rispettivamente alla tematica del suolo (a cura degli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Trieste) e dell’inquinamento elettromagnetico (a cura degli studenti del Liceo Scientifico Malignani di Udine), che vedono i ragazzi coinvolti in prima persona non soltanto come autori , ma anche come attori . Dopo un momento di approfondimento sulla specifica tematica ambientale, i giovani sono stati infatti chiamati a raccontare, davanti alla telecamera, le loro sensazioni, le loro perplessità e le loro domande sui temi trattati, che hanno trovato risposte negli approfondimenti dei tecnici di Arpa FVG.

In conclusione, i ragazzi sono stati invitati dai loro stessi compagni, nel ruolo di intervistatori, ad esprimere alcune possibili buone pratiche che loro stessi sarebbero in grado di applicare per fare la loro parte nella difesa dell’ambiente.

Ad accompagnare i ragazzi nel percorso che li ha portati ad essere “Inviati per un giorno” la conduttrice Roberta Cannata , che nei video svolge il ruolo di speaker e intervistatrice. Cannata è stata inviata per diversi programmi Rai, Mediaset e Sky che l’hanno vista anche in veste di collaboratrice ai testi, redazione e post Produzione dei suoi servizi. Per la parte di regia e montaggio è stato invece coinvolto Pietro Pellizzieri . Regista e documentarista, collabora con la Rai e con RSI, Radio Televisione Svizzera. È stato anche regista per programmi noti al grande pubblico, come “La vita in diretta” e “Festa italiana”.