Arriva la nuova ordinanza Fedriga con timide liberalizzazioni

Nel pomeriggio di oggi 02 maggio 2020, dovrebbe essere emanata una nuova ordinanza del presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga che dovrebbe avere effetto già da lunedì 4 maggio 2020. Si usa il condizionale perchè è ancora in corso la trattativa con il governo nazionale per evitare forzature che verrebbero mal digerite in sede romana. Secondo indiscrezioni le novità più rilevanti riguarderebbero la possibilità di fare la spesa fuori del comune di residenza, venendo così incontro, guarda caso, alle richieste della grande distribuzione che vede i suoi ciclopici punti vendita nei comuni esterni alla città e quindi fino ad oggi, almeno teoricamente, non frequentabili dagli abitanti delle città. Più spazio anche per l’attività motoria e sportiva anche se non è chiaro tutto. Da quanto si è saputo verrà fatta chiarezza anche sulla questione seconde case, che il governo Conte ha bandito, ma che il presidente Fedriga vorrebbe cercare di “aprire” almeno per le manutenzioni e verifiche in sicurezza, come fatto da Luca Zaia in Veneto. Una maniera questa in realtà per aggirare il divieto perchè nel termine manutenzione può ricadere praticamente tutto. Altre novità potrebbero riguardare l’allestimento interno dei negozi o dei bar in vista delle prossime aperture affinchè il proprietario di un esercizio commerciale, nel caso in cui dovesse procedere a lavori di installazione dei divisori, gestione distanze e tavoli, possa essere autorizzato a farlo liberamente grazie all’ordinanza. Permangono invece tutte le regole su guanti e mascherine, compresa qualle anacronistica che obbliga l'uso per strada perfino se si è soli e lontani da altre persone.