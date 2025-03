Arriva nel Circuito ERT Sior Todero Brontolon, produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

Arriva anche nel Circuito ERT Sior Todero Brontolon, produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. La regia di Paolo Valerio ha affidato a Franco Branciaroli il ruolo del “rustego” del titolo. La commedia di Carlo Goldoni andrà in scena martedì 4 marzo alle 20.45 al Teatro Zancanaro di Sacile, mercoledì 5 marzo all’Auditorium Biagio Marin di Grado e giovedì 6 marzo al Teatro Sociale di Gemona del Friuli. Tutte e tre le serate avranno inizio alle 20.45. Sui palchi regionali, accanto a Branciaroli, saliranno Piergiorgio Fasolo, Alessandro Albertin, Maria Grazia Plos, Ester Galazzi, Riccardo Maranzana, Valentina Violo, Emanuele Fortunati, Andrea Germani e Roberta Colacino. Completano il cast I Piccoli di Podrecca, le marionette ideate e portate al successo nella prima metà del Novecento dal cividalese Vittorio Podrecca.

Scritto nel 1761, il testo ha per protagonista Sior Todero, personaggio che risponde – come carattere – al modello dei Rusteghi, commedia dell’anno precedente, ma dei quattro burberi veneziani perde qualsiasi accento bonario. Sior Todero Brontolon racconta la storia di un uomo avaro, arrogante e prepotente, che gestisce la sua famiglia con una severità implacabile. Vive con il figlio Pellegrin, la nuora Marcolina e la nipote Zanetta, che vuole obbligare a sposare un giovane scelto per mero interesse economico. Saranno le donne di casa, dotate di astuzia e determinazione, ad opporsi al suo dispotismo, riconsegnando Zanetta all’amore vero. Goldoni nella commedia dipinge con grande modernità il conflitto tra vecchio e nuovo, tra autorità patriarcale ed emancipazione femminile.

La figura di Todero, scritta in modo magistrale da Goldoni, è stata interpretata dai più grandi attori della scena italiana, da Cesco Baseggio, a Giulio Bosetti, a Gastone Moschin. Franco Branciaroli, uno degli ultimi grandi mattatori, raccoglie il testimone dagli illustri predecessori, tratteggiando al contempo un Todero assolutamente personale e inaspettato. Nel Sior Todero Brontolon, Paolo Valerio e Franco Branciaroli ritornano a lavorare assieme dopo il fortunato allestimento del Mercante di Venezia di William Shakespeare in cui Branciaroli indossava i panni di Shylock.