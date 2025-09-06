Arrivano i mostri!

A forza di sparare cazzate, Fedriga e il fido Scoccimarro sono rimasti con le mani nella marmellata. Convinti di avere a che fare con un pubblico di cretini, addomesticati dalle reti televisive locali e dal fido Messaggero, hanno trasformato il Tagliamento e il rischio alluvioni in un

affare per pochi. Hanno creduto che li avremmo lasciati fare e che ci accontentiamo di abbaiare alla luna. Di fronte al progetto di una diga faraonica, decisa a scatola chiusa, per quanto inadeguata, pericolosa e dai costi inusitati, il vertice regionale, invece di valutare la nostra soluzione alternativa, che ha l’unico difetto di costare poco ha inteso tirare dritto per farsi dare dallo Stato i primi 30 milioni di euro e creare una situazione di non ritorno. Dopo di che i due, che il mondo scientifico internazionale ci invidia, hanno inteso parare il colpo menando il can per l’aia: dapprima con il fantomatico progetto di un nuovo ponte stradale, zeppo di paratie; poi, nel tentativo di guadagnare tempo e di fare melina, una volta intascati i soldi dallo Stato, hanno messo in gioco il parere di dodici super esperti e di un immaginario Premio Nobel giapponese. Visto che le critiche non finivano, hanno preferito criminalizzare gli oppositori, a renderli responsabili di chi sarebbe morto nella prossima piena del Tagliamento. Soddisfatto di sé, Fedriga è quindi corso in Giappone con la scusa di andare in cerca dei turisti del Sol Levante per farli vedere le meraviglie del Friuli. Noi, invece, non abbiamo perso tempo: senza fare chiacchiere inutili, abbiamo coinvolto l’Unione Europea e una volta dimostrata la fondatezza delle nostre critiche siamo stati ammessi a partecipare il 25 di settembre alla decisione destinata a sanzionare l’operato del vertice regionale. Ma non ci siamo limitati a ciò: di fronte alla gravità e alla pretestuosità del vertice regionale, abbiamo sentito il dovere di denunciarne le malefatte: presso il Presidente della Repubblica, la Procura Europea del Lussemburgo,

alla Corte dei Conti e alla Procura Regionale. APRITI CIELO! Invece di attendere fiduciose la decisione del Parlamento Europeo, la sentenza delle magistrature coinvolte e di valutare la nostra soluzione alternativa, il partito dei furbi decide di buttarla in caciara. La Regione tira fuori i soldi per celebrare il sessantesimo dell’ultima alluvione e suonare la grancassa del vittimismo. Dalla valigia dei cattivi ricordi arriva anche il

“compagno” Matassi, che tira fuori dal cilindro una raccolta firme acchiappamerli, fatta ad arte per mettersi di traverso a quella sottoscritta un anno fa da 15.000 persone: “chiediamo la sicurezza e la rinaturalizzazione del canale cementato: difesa dal ”e del” Tagliamento”. Salta fuori sempre al momento giusto, come aveva fatto alla Festa dell’Unità di Aquileia dove era venuto a convincere i compagni della bellezza di una enorme acciaieria ucraina nella laguna di Grado e Marano, con il risultato che lo abbiamo sbugiardato pubblicamente. Poi, sotto la solita collaborazione dei media ecco farsi vivo anche il compagno Sonego con il suo paterno invito a che: “i progetti di Regione e bacino siano sottoposti a una procedura di Debat public stabilita con apposita legge”: proprio lui che si è sempre fatto beffe della partecipazione, oggi si fa paladino del dialogo! Il gatto e la volpe: sono sempre gli stessi a pescare nel torbido e a guadagnarsi meriti con i padroni del momento. Ma intanto passano gli anni prima che si completino i lavori lungo gli argini del fiume, che si proceda al sollevamento del ponte ferroviario e piangendo il morto, si rilasciano concessioni edilizie nelle zone esondabili! Il tutto capita in un Friuli in cui l’affarismo e la politica hanno già provocato la strage del Vajont! CITTADINI! NON LASCIAMOCI INGANNARE! RIPRENDIAMOCI IL DIRITTO E IL DOVERE DI

DECIDERE IL NOSTRO FUTURO!

Aldevis Tibaldi, Valentina Sovran, Silvana Ros del COMITATO PER LA VITA DEL FRIULI RURALE