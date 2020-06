Arti e spettacolo: tutelare operatori del settore, anche il loro contributo è necessario per una nuova rinascita.

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“In questo periodo di lockdown la maggior parte dei settori economici sono stati gravemente penalizzati, per quanto le istituzioni a vario titolo abbiano messo in atto alcune misure, ancorché non risolutive, per contrastare l’imperante crisi economica che li ha colpiti e per salvaguardare la tenuta del sistema e soprattutto l’occupazione. Un settore che nonostante impieghi tanti addetti, non è stato particolarmente considerato nei provvedimenti adottati finora è quello del mondo delle arti e dello spettacolo.” A dirlo in una nota è il Consigliere regionale Emanuele Zanon.

Il Consigliere ha aggiunto: “Tantissimi operatori qualificati, quali musicisti, maestri d’arte, cantanti, attori, registi, sceneggiatori, tecnici, maschere, dj, agenti, service, fotografi, cameraman, pittori, decoratori, scultori e indotto, solo per citarne alcuni, sono totalmente scoperti da ogni tutela e per loro non si intravedono misure significative, atte al superamento di questo periodo di sospensione forzata delle attività.”

“Urge quindi – ha continuato Zanon - non solo intervenire con aiuti di carattere finanziario ma soprattutto attuare soluzioni innovative che consentano una ripresa delle attività, degli eventi, degli spettacoli, delle rappresentazioni e delle mostre, conciliando la necessaria sicurezza con l’esigenza di lavorare con il pubblico.”

Per concludere Emanuele Zanon ha sottolineato: “Oltre all’aspetto primario della salvaguardia dell’economia del settore e dei posti di lavoro, non meno importante è la tutela e la valorizzazione dell’arte e della cultura che ha sempre contraddistinto l’Italia nel Mondo e che contribuisce ad elevare l’uomo non solo dal punto di vista materiale ma anche da quello intellettuale e spirituale. Come già avvenuto in tante fasi della storia la creatività e l’arte possono contribuire ad una rinascita sociale.”

Emanuele Zanon

Consigliere regionale Gruppo consiliare “Progetto FVG per una Regione Speciale/AR”