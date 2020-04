Articolo 1 FVG su dichiarazioni odierne di Fedriga

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il coordinamento regionale di Articolo 1 FVG ha emesso il seguente comunicato a commento delle nuove, ulteriori, dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale: “Sono trascorse solo alcune ore dalla riunione del presidente del Consiglio con i rappresentanti di Regioni e Comuni e già il nostro Presidente regionale si intesta una posizione distinta dalle conclusioni di quell’incontro, ribadendo la richiesta per aperture prima del 4 maggio.

La necessità di non agire in ordine sparso non sembra interessare chi guida il FVG, che dovrebbe oltremodo preoccuparsi di quanto purtroppo sta accadendo sul fronte epidemiologico in diverse case per anziani in regione, in particolare a Trieste, dove, per altro sono stati chiusi in questi giorni alcuni reparti ospedalieri.

È tempo di adoperarsi per garantire da subito ogni iniziativa sul fronte sanitario che preveda un’immediata distinzione tra i presidi ospedalieri esclusivamente dedicati alla cura del Covid e quelli operanti sul fronte della opportuna continuità assistenziale sanitaria.

Così come è urgente attivare ogni iniziativa territoriale per interventi sanitari di comunità anche al fine di poter evitare ricoveri impropri o non necessari. Il Presidente si occupi di questo o altrimenti la fase 2 in FVG potrebbe rivelarsi una semplice chimera.”