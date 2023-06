Articolo UNO diventa associazione. Venerdì scorso, l’assemblea regionale FVG

Dopo l’assemblea nazionale di Articolo UNO che ha deciso la trasformazione del partito in associazione e indicato ai suoi aderenti di proseguire il progetto politico dentro il nuovo Partito democratico, si è svolta venerdì scorso, l’assemblea regionale FVG. Anche in regione si procederà in coerenza con la linea nazionale, consapevoli che per battere la destra-destra al governo del Paese e della Regione è necessaria una forza di sinistra rinnovata e allargata che sappia raccogliere le tante forze, le donne e uomini, che vogliono lavorare per un’Italia e una Regione migliore e più giusta. I punti programmatici fondamentali del nuovo partito democratico, come stabiliti dal nuovo manifesto dei valori del Pd, devono essere, innanzitutto, il lavoro: sicuro, stabile e adeguatamente retribuito, in particolare offrendo le giuste opportunità alle giovani generazioni; la difesa dei beni pubblici: sanità e scuola in primis. A nessuno deve essere privato l’accesso a questi servizi che vanno difesi e potenziati, il cui finanziamento deve passare attraverso una fiscalità giusta e progressiva; l’ambiente sul quale ci giochiamo il futuro dell’umanità, favorendo una transizione ecologica per tutti e non solo per pochi. Le donne e gli uomini di Articolo UNO continueranno nel nuovo Pd la loro battaglia politica sempre con spirito unitario e consapevoli che per vincere bisogna allargare il consenso ed essere capaci di parlare a tutti, sapendo difendere e valorizzare soprattutto chi sta peggio.