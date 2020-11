Articolo Uno. Cedarmas: il Presidente della Regione Fvg non smette di stupire.

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Accanto alle numerose e incessanti comparsate radiotelevisive dove ha sostenuto in questi giorni che il governo centrale non ha informato per bene l’autorità territoriale in ordine alle decisioni assunte sulla zonizzazione, ora, a fronte della crescita esponenziale dei contagi in Fvg nell'ultima conferenza stampa , se la prende con “l’irresponsabilità” imperante." Lo rileva il segretario regionale di Articolo Uno, Mauro Cedarmas, in una dichiarazione stampa. "Ci saremmo attesi" prosegue Cedarmas, "un po’ più di sobrietà e attenzione da parte del Presidente, ma siccome non può prendersela con i comunisti ora tocca ai cittadini.

In verità, a fronte della grave situazione in atto meglio sarebbe stato riconoscere che gli sforzi da attuare sono davvero ciclopici e che necessita l'unità e il sostegno attivo di ciascun cittadino della Regione.”