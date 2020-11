Articolo Uno: La commedia nella tragedia

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“La necessità di comunicare sempre e comunque qualcosa di diverso dal governo centrale non frena il protagonismo del presidente del Fvg. Oggi è arrivato al punto di sostenere che i parametri in base ai quali si decidono le zonizzazioni sono fatti al passato e non al futuro. Siamo alla commedia. E ciò in una situazione drammatica e particolarmente grave della regione.” Così commenta le dichiarazioni del presidente del Fvg, Mauro Cedarmas , segretario regionale di Articolo Uno “Con pronti soccorso al limite, centinaia di ricoverati, sistema dei tracciamenti del tutto insufficiente, decine e decine di morti che si ripetono da alcuni giorni, si prenda atto una buona volta della realtà e si lascino perdere scuse, scusanti che non reggono.

La situazione è difficile e ci vuole solo buon senso e sobrietà. Si attivino tutte le risorse a disposizione per affrontare quanto sta accadendo e la si smetta di urlare alla luna”