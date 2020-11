Articolo Uno sulle minacce di morte al Ministro Roberto Speranza provenienti dal FVG

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

In una nota Articolo Uno segnala la seguente riflessione postata dal segretario regionale Mauro Cedarmas su Fb, inerente quanto apparso a firma Sergio Marini (tutt'ora visibile) :

"Il post comparso recentemente sulla pagina del "signor" M.S. è di gratuita violenza e non trova spiegazioni se non in un odio viscerale e cieco. Non entro nel merito delle qualità morali ed etiche del soggetto che si è permesso di esprimere un tale pensiero ma è enorme la difficoltà nel comprendere che questa persona è persona pubblica. La libertà di pensiero è lecita ma l'incitamento alla violenza ed all'assassinio esula da tale libertà.

Mi auguro che le frequentazioni di questo signore e le sponsorizzazioni importanti di cui gode prendano le dovute e doverose distanze da quanto comparso sui social a sua firma.

Purtroppo la degenerazione del linguaggio politico sta assumendo connotazioni sempre meno tollerabili, fake news e violente esternazioni stanno sostituendo il pensiero ed il buon senso, è il momento di dare un freno a tutto questo".

Mauro Cedarmas"

Va aggiunto che il signor Marini sul suo profilo Facebook si definisce "giornalista" ma non risulta essere iscritto all'ordine professionale dei giornalisti Fvg. Se così fosse (c'è la possibilità sia iscritto in altra regione ndr) sarebbe un caso palese di esercizio abusivo di professione. Come spiega l'art. 348 Codice Penale "Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000". Varrebbe la pena che chi di dovere verificasse.

Ecco una vetrina delle frequentazioni del signor MS, personaggi pubblici che dovrebbero prendere le distanze da tali posizioni.