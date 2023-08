Artigianato artistico: la mostra “relazioni” a Trieste da venerdì alla stazione ferroviaria

L’esposizione che racconta le relazioni attraverso 42 lavori realizzati dalle più diverse botteghe d’artigianato artistico del Friuli Venezia Giulia arriva nel capoluogo giuliano dopo il grande successo raccolto a Udine. Inaugurazione alle ore 19 di giovedì 10 agosto e apertura dalle 9 di venerdì 11 agosto. Opere di artigianato artistico che raccontano relazioni di lavoro, d’amicizia, d’amore, relazioni con il sacro e il profano, relazioni di potere e di sangue, relazioni fra i cinque sensi. Sono il contenuto della grande mostra «Relazioni» che, dopo il successo ottenuto a Udine nella primavera scorsa, sarà inaugurata alla Stazione Ferroviaria di Trieste giovedì 10 agosto alle 19 e dall’11 agosto sarà visitabile fino al 29 ottobre, con apertura straordinaria anche il 15 agosto. Promossa da Confartigianato -Imprese Trieste, Confartigianato Imprese Udine e Confartigianato Imprese Fvg è curata da Elena Agosti. Realizzata con il contributo di Cata Artigianato Fvg e della Regione e con il patrocinio di PromoturismoFvg e della Carta internazionale dell’Artigianato artistico, offrirà l’occasione di toccare con mano lavori realizzati dalle botteghe dell’artigianato artistico regionale e la loro inimitabile capacità di trasformare materiali diversi in opere uniche.

Sono 46 le imprese partecipanti che portano in mostra 42 opere, realizzate in legno, ferro, pietra, marmo, ceramica, vetro, mosaico. Tutte realizzazioni che daranno modo ai visitatori di apprezzare lavori di restauro, di legatoria e stamperia, di arte orafa e tessitura, si sartoria e pelletteria. E anche opere in collaborazione tra artigiani, opere corali nate dall’integrazione e dal dialogo, dalla creazione collettiva e dalla condivisione. In una sola parola, dalle «Relazioni».

L’esposizione è introdotta dai contenuti multimediali della sezione «Racconti digitali di Artigianato», realizzata con il sostegno della Cciaa di Pordenone e Udine. Un piccolo bookshop darà modo di acquistare gli oggetti proposti da dieci delle aziende in mostra.

La mostra è visitabile da venerdì a domenica dalle 9 alle 19; apertura straordinaria martedì 15 agosto, dalle 9 alle 19; in occasione della Barcolana, dal 29 settembre all’8 ottobre apertura tutti i giorni dalle 9 alle 19.