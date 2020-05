Artigiani multati a Udine per il parcheggio “carico e scarico” in area blu

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Dopo il danno, la beffa. Gli artigiani e i commercianti di Udine che, dopo due mesi di mancati introiti, stanno faticosamente riaprendo botteghe e negozi si ritrovano multe sul parabrezza dell’auto. Impegnati nel carico e scarico di merci, alle prese con continui spostamenti per trasportare le attrezzature necessarie per una ripartenza rispettosa delle indicazioni anti-contagio, tutto pensavano tranne quello di beccarsi una sanzione per divieto di sosta. “Questo è un momento particolare, così si mette ulteriormente in difficoltà chi vuole solo tornare a lavorare - afferma Nello Coppeto, presidente regionale CNA Fvg-. Il Comune potrebbe dimostrare maggiore flessibilità, considerato il periodo, prolungando la gratuità del parcheggio nelle strisce blu fino a fine mese. Gli artigiani sono già alle prese con affitti, spese fisse e mancati guadagni. Se vengono pure multati, mentre stanno riorganizzandosi per ricominciare finalmente a lavorare, è ovvio che si demoralizzino”.