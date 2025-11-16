ArtistiAssociati – Debutta la produzione ‘Festa di confine’ con il Teatro dei Borgia

ArtistiAssociati Centro di Produzione Teatrale presenta, lunedì 17 novembre, alle 20, al Teatro SNG in Trg Edvarda Kardelja, 5 a Nova Gorica, e martedì 18 novembre, alle 21, al Teatro Comunale di Cormons, l’ultima produzione ‘Festa di Confine’ con il Teatro dei Borgia.

Si tratta di un progetto ideato nell’ambito dell’evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025 (l’intera pièce è sottotitolata). ‘Festa di confine’, adattato, tradotto e diretto da Elena Cotugno, vedrà in scena Raffaele Braia, la stessa Cotugno, Serena Di Gregorio, Sabino Rociola e Valerio Tambone. Si tratta di una coproduzione TB – Artisti Associati Gorizia con il sostegno di IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia.

La drammaturgia si propone come un viaggio poetico e potente nel cuore del concetto di confine, tra storie vere, migrazioni e identità spezzate. Lo spettacolo, scritto da Matei Visniec, attraversa frontiere geografiche e umane, dando voce a personaggi sospesi tra realtà e sogno: cecchini, madri, camerieri, migranti. Il concetto di festa è espresso in scena attraverso canti popolari e musiche di guerra, che rievocano il desiderio di appartenenza e la tensione della separazione. Una riflessione intensa e attuale sull’identità, in un mondo dove i muri si alzano e i simboli perdono significato.

Nel lavoro di preparazione è stato a lungo analizzato il concetto di confine, inteso come un complesso dispositivo di elementi materiali e immateriali, mettendolo a confronto con il tema della festa, bisogno primario dell’umanità. Passaggio verso un tempo sospeso, un tempo liberato.

La prevendita dei biglietti per la rappresentazione all’Sng è aperta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, e un’ora prima dello spettacolo. Per la replica al Teatro Comunale di Cormons sarà possibile acquistare i biglietti il venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il lunedì dalle 17 alle 19, ed un’ora prima dell’inizio dello spettacolo oppure online sul sito: https://residenze.artistiassociatigorizia.it/festa-di-confine/.