Arzebaijgian: Rojc (Pd), svolga ruolo moderatore

“Ho espresso tutta la mia fortissima preoccupazione per la situazione ‘esplosiva’ nel Nagorno-Karabakh e per le sorti dei numerosi profughi armeni al presidente della commissione Affari Esteri e interparlamentari del Parlamento della Repubblica di Azerbaijan, Samad Seyidov, che abbiamo audito stamane in commissione al Senato”. Così Tatjana Rojc, capogruppo del Pd in Commissione Politiche dell’Unione Europea.

La rappresentante del Pd ha chiesto al presidente Seyidov di “dare delle rassicurazioni sulla sorte degli armeni che eventualmente decideranno o dovranno rimanere in territori sotto il controllo azero. “Ho fatto presente – prosegue Rojc – che alla luce del ruolo strategico che ricopre l’Azerbaijgian, in relazione ai rapporti bilaterali intrattenuti con Paesi che in questo momento sono in guerra o in stato di estrema tensione, diventa imprescindibile favorire una de-escalation”.

Rojc sottolinea di aver chiesto a Seydov che “per quanto riguarda i rapporti con l’Iran e il ruolo che sta svolgendo nell’attuale congiuntura, se dal suo osservatorio particolare, riguardo le intenzioni della Repubblica Islamica dell’Iran e i modi migliori per contenere eventuali tentazioni di ricorso alla forza, l’Arzebaijgian può svolgere un ruolo di moderatore verso il regime degli ayatollah, pur consapevole dei rapporti particolari tra i due paesi”.