Aspettando l’arancione pentiamoci delle modifiche al titolo V

Ci siamo, nelle prossime ore anche il Friuli Venezia Giulia vedrà il “cartellino” arancione, infatti la nostra regione è una delle 4, assieme a Veneto, Emilia Romagna e Campania, per le quali l'Istituto superiore di sanità, sulla base dei dati dell'ultimo monitoraggio, ritiene opportuno che siano anticipate le misure più restrittive facendole passare da Giallo ad arancione. Ed allora perchè non marcare il territorio ed anticipare quella che è una decisione già scritta nei fatti dei 21 parametri valutativi decisi dal governo nazionale? Così i sedicenti governatori (che tali non sono perchè “solo” presidenti di regione ndr) di Veneto, Fvg e Emilia Romagna si stanno “coordinando” fra loro per anticipare le decisioni romane più che altro per dimostrare mediaticamente la loro autonomia. Un asse “Bonaccin-leghista” che non è casuale perchè, mentre le affinità fra Zaia e Fedriga sono ovvie, meno lo sono quelle con Bonaccini. Ma lui è ancora ebro del risultato della propria elezione pensa al personale più che per appartenenza politica dimenticando però che i voti arrivano da più sorgenti e non da un “popolo” affascinato dal suo mento volitivo. Speriamo solo che per il trio la motivazione non sia solo quella opportunistica, ma che ci sia anche la voglia di salvaguardare i propri cittadini. Escluso dal discorso il governatore De Luca che ormai corre da solo a prescindere anche se spesso non sa dove sta andando. Speriamo, ma oggi non è il momento di farlo, che a pandemia finità ci sia coraggio e volontà di ridiscutere io ruole delle regioni nello stato italiano mandando alle ortiche quelle modifiche del titolo V della Costituzione che sono alla radice di molti mali del paese, dando o lasciando l'autonomia alle zone del paese che hanno ragioni precise per mantenerla.