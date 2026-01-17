“Assegnazione ottima”: Roberti fa propaganda sulle spalle delle forze di polizia e dei cittadini

Spiace vedere che certa politica non perde occasione per fare propaganda anche su un tema così importante come la sicurezza.

Purtroppo i numeri degli organici a disposizione della Polizia di Stato in una realtà sempre più difficile come quella triestina parlano chiaro: la Questura di Trieste passa in dieci anni da 570 effettivi a 440, un calo cioè del 23% in una città in cui la criminalità è in aumento. E questa “assegnazione ottima” quanti nuovi effettivi prevede per la Questura di Trieste? Ben 5, di cui agenti… neanche uno! Neanche uno.

La decisione di far passare i 59 nuovi arrivi della Polizia di Frontiera come un successo della politica di destra sulla sicurezza è surreale, queste 59 persone andranno semplicemente a sostituire gli aggregati che già oggi presidiano 4 dei 23 confini provinciali.

Quindi non un aumento di personale, ma una sostituzione.

Non un pattugliamento aggiuntivo di retrovalico, con vigilanza dinamica, che porterebbe almeno ad un effettivo controllo dei confini, ma il presidio di 4 confini su 23 presenti nella nostra provincia.

Chiunque vive a Trieste sa che per evitare la coda a Fernetti, basta passare per Monrupino perché lì non c’è controllo alcuno. E gli esempi in questo senso possono essere tanti: 19, tanti quanti i confini non presidiati.

La propaganda, continua Rossetti, è sempre fastidiosa, ma quando è fatta sulle spalle dei bisogni dei cittadini, e la sicurezza è uno dei bisogni più importanti, è inaccettabile.

Inoltre, affermare che “il sindacato dovrà sempre dire che il personale non basta per cercare di negoziare le migliori condizioni di lavoro possibili”, come affermato dall’assessore Roberti, dimostra assoluta mancanza di rispetto per chi ogni giorno fa il proprio lavoro con onore e disciplina anche rischiando la vita per garantire la sicurezza a tutti noi cittadini, Roberti compreso!, con NESSUN nuovo agente destinato alla Questura.

Daniela Rossetti, Segretaria Provinciale di Azione a Trieste