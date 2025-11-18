Assemblea annuale Cna Fvg 2025: “sinergie in azione: uniti per una visione futura”

Un’associazione che guarda avanti, che costruisce alleanze e si mette in gioco per essere davvero al fianco delle imprese. Sono i concetti chiave espressi dal presidente regionale della CNA FVG all’assemblea annuale che si è svolta lunedì sera presso la Sala polifunzionale del Comune di Campoformido.

Partendo dal titolo della serata “Sinergie in azione: uniti per una visione futura”, Maurizio Meletti ha interpretato lo slogan nazionale “visione futura” proponendo una prospettiva concreta e condivisa per accompagnare le imprese in tempi incerti, mentre la specifica “sinergie in azione” vale come “metodo” di lavoro: “la costruzione di reti, la partecipazione e la cultura d’impresa sono gli strumenti che rafforzano il nostro tessuto produttivo regionale. Perché il successo nasce dalla capacità di lavorare insieme, come attesta il nostro confronto operativo in corso con le CNA di Veneto e Trentino Alto Adige. L’obiettivo è quello di dare forza alle imprese e voce ai territori attraverso “Progetto CNA Nord Est”, rete interregionale di servizi e rappresentanza”. Meletti ha poi toccato punti quali il dialogo aperto con altre realtà associative della piccola impresa, come Confartigianato e URES, “nel rispetto delle identità, per rafforzare la rappresentanza del mondo artigiano e delle PMI”, e la formazione: “è stato avviato un percorso di qualificazione dei dirigenti, convinti che solo investendo nelle competenze si possa garantire competitività alle imprese associate”. Importante anche il progetto con Legacoop FVG, con cui la CNA FVG sta collaborando per sviluppare assieme un’iniziativa a supporto delle imprese della cooperazione e del terzo settore.

Dopo l’introduzione del presidente regionale CNA FVG Maurizio Meletti e i saluti del sindaco di Campoformido Massimiliano Petri, intermezzati dai cortometraggi di giovani registi, a cura di Videoamante, con protagonisti gli artigiani della CNA (La gubana della nonna, Cencetak, Marco Lorenzon Liutaio) è seguita una tavola rotonda – moderata dal giornalista Tommaso Cerno – con il presidente nazionale CNA, Dario Costantini, la vice ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava in videoconferenza, il presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Walter Rizzetto. Focus sui giovani e la difficoltà di avvicinarli ai mestieri, antichi e non: “Tra le motivazioni il calo demografico e un mercato del lavoro che cambia velocemente. Poi va aggiunto che per i giovani la priorità è viaggiare, più che tenersi un impiego o fare carriera”, ho osservato Rizzetto. Gava ha riportato il tema della riduzione dei costi di energia per rendere più competitive le PMI, puntando sulla sostenibilità e sullo sviluppo dell’idrogeno e dei biocarburanti. Costantini ha ricordato il corridoio professionale aperto con l’Egitto per formare personale da assumere in Italia e il lavoro svolto dalla CNA nelle scuole e nelle università.

A fine serata, condotta dalla giornalista e addetta stampa CNA FVG Rosalba Tello, è stato conferito un premio speciale alla Pattuglia Acrobatica Nazionale in occasione del suo 65º anniversario, con l’intervento del comandante, tenente colonnello Franco Paolo Marocco, omaggiato di un’opera realizzata dall’artista Franco Del Zotto, dirigente CNA FVG: un aereo di carta (in realtà in acciaio) come quelli realizzati dai bambini che sognano di volare. Durante la serata sono state ricordate le persone scomparse nel nubifragio dell’Isontino, omaggiate con un applauso.