 Assemblea pubblica: Il Friuli non è una rampa di lancio. Venerdì 10 gennaio, a Pordenone

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Rifondazione Comunista invita cittadine e cittadini, forze politiche, movimenti, associazioni, forze sindacali ad una assemblea pubblica per costruire insieme una mobilitazione unitaria contro lo stato di guerra permanente e l’uso dei nostri territori come rampa di lancio per l’aggressione di altri popoli. L'assemblea pubblica si svolgerà Venerdì 10 gennaio, a Pordenone presso la Casa del Popolo di Torre, via Carnaro 10.