Assemblea Soci Cooperativa di Premariacco, realtà economica e sociale fra le più longeve del Fvg. 104 anni di attività

Si è tenuta venerdì 23 maggio 2025 l’annuale Assemblea dei Soci della Cooperativa di Consumo di Premariacco, realtà imprenditoriale fondata nel 1921 – 104 anni di attività ininterrotta-, da quest’anno anche ufficialmente inscritta nel Registro imprese Storiche d’Italia, uno strumento di valorizzazione delle imprese testimoni di vere e proprie eccellenze che hanno saputo coniugare innovazione e tradizione.

L’assembla, molto partecipata in un clima di cordialità e familiarità, ha accolto come da tradizione, anche interventi esterni fra cui quelli della Vice Sindaco di Premariacco Monica Dresig, del Presidente di Confcooperative Friuli Venezia Giulia Daniele Castagnaviz, del Presidente Confcommercio Friuli Orientale Maurizio Temporalini e del Presidente Confagricoltura Friuli Venezia Giulia Philip Thurn Valsassina.

Approvato un lusinghiero bilancio 2024 anche se con un leggero decremento di ricavi rispetto al 2023, anno in cui si era concretizzato il migliore bilancio della storia dell’azienda. I ricavi 2024 sono stati di € 14.773.000 a fronte di € 14.945.000 nel 2023, per un modesto decremento nell’1%. Il Presidente Gianni Saccavini commenta: ” un anno positivo, sostanzialmente in linea con i bilanci precedenti, in prospettiva di crescita e miglioramento e che ci permette, per il terzo anno consecutivo, di riconosce una quota di ristoro ai soci, un fatto che rappresenta certamente un vanto. Sono orgoglioso di comunicare questi dati ai 1362 soci della Cooperativa e mi auguro di motivante tutti a prediligere ancora e di più la Cooperativa perché rimane da raggiungere l’obbiettivo della mutualità prevalente a significato di efficienza di lavoro e servizi e di un migliore utile di bilancio”.

L’utile complessivo per il 2024 è stato di € 156.000 – nel 2023 era stato di € 325.000 – a fronte del quale è possibile riconoscere ai soci che hanno effettuato acquisti nel settore agraria, un ristorno del 1% calcolato sull’ammontare degli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio. Si conferma inoltre il patrimonio netto che sfiora i 3 milioni di Euro, ottenuto attraverso la politica di gestione estremamente prudente del Consiglio d’Amministrazione che ha ritenuto ancora fondamentale mantenere e incrementare i fondi svalutazione magazzino e spese legali.

Il comparto agraria – ferramenta rimane il comparto trainante della Cooperativa di Consumo Premariacco come volume d’affari ma anche come capacità di interazione con le richieste sempre più esigenti dei clienti e il mondo dell’agricoltura in generale, settore di quotidiano confronto con le grandi sfide dell’era contemporanea, l’innovazione tecnologica e l’attenzione ecologica. Da sottolineare la novità di un nuovo ramo di vendita con articoli di alta specializzazione per la florovivaistica. Il venduto del comparto per il 2024 è stato pari a € 11.736.000 sostanzialmente in linea con il 2024 (€ 11.800.000) nonostante la diminuzione dei prezzi di mercato per molti prodotti anche in magazzino.

Buoni i risultati del Bar che registra un’ulteriore crescita del 4%, della fioreria con una crescita del 13% e anche il settore affitti con un aumento incassi del 16%, dovuto alla locazione di tutte le unità abitative in dotazione, a seguito del rinnovamento degli interni di diversi appartamenti.

Il super market alimentari rimane il settore più critico e delicato per l’azienda. Nel corso del 2024 è stato rivisto il layout interno del negozio con lavori di ammodernamento e razionalizzazione che proseguono anche nel presente anno. Ciò nonostante non si riesce a invertire il trend in diminuzione del fatturato, situazione di preoccupazione per il Consiglio d’Amministrazione che, nell’ottica del bene comune, ha molto a cuore la salvaguardia di questo servizio.

Il 2024 si contraddistingue per gli importanti investimenti e miglioramenti. L’utile 2023 e il buon andamento 2024 hanno permesso di affrontare con serenità l’impegnativo e necessario restauro edile dei fabbricati storici di via Fiore dei Liberi/Via Cornelio Gallo, comprensivo di rifacimento completo delle coperture e di installazione dell’impianto fotovoltaico ad alta efficienza energetica, lavori il cui costo totale ha superato il mezzo milione di euro. Il negozio fioreria è stato completamente rinnovato per un ambiente più gradevole e soprattutto più funzionale anche all’attività di addobbi per eventi esterni che si sta rivelando sempre più economicamente interessante. È stato realizzato il nuovo punto vendita tabacchi e servizi Sisal interno al bar; è stato acquistato un nuovo camion con allestimento commisurato alle esigenze dell’agraria; si è deliberato di dotare il magazzino/negozio di Via Fruch di ulteriori nuovi uffici in funzione dell’ampiamento dei servizi vendita. Il processo di dismissione delle slot machine è stato portato a termine.

Il presidente sottolinea : “sono orgoglioso di comunicare questi dati ai 1362 soci della Cooperativa; mi auguro di motivante tutti a prediligere ancora e di più la Cooperativa soprattutto per raggiungere l’obbiettivo della mutualità prevalente a significato di efficienza di lavoro e servizi e per raggiungere un migliore utile”.

Il presidente infine sottolinea l’importante l’impegno nei confronti del personale dipendente aumentato al numero complessivo di 43 posizioni lavorative; i numerosi servizi offerti (corsi di formazione tecnica per l’agricoltura, spazi di consulenza professionale, spazi di aggregazione per attività sociali, di solidarietà, di promozione della salute); contributi per sponsorizzazioni e liberalità in favore di associazioni ed eventi del territorio; collaborazioni con altre cooperative attive nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Dati che ribadiscono l’impegno e l’attenzione al bene collettivo e sociale, la mission finale e ideale della Cooperativa di Consumo di Premariacco.

L’Assemblea dei Soci riconferma il Revisore dei Conti, il Collegio Sindacale e quattro membri del Consiglio d’Amministrazione – Mario Dominutti, Cristina Moschioni, Enrico Sinicco, Giacomo Zanone.