Assessore Riccardi annuncia 400 infermieri di comunità: ma quanti saranno in realtà?

Quattrocento infermieri di comunità entreranno in servizio entro il 2025 – questo l’annuncio dell’assessore alla Salute Riccardi pubblicato con grande evidenza sulla stampa locale del 24 settembre scorso. Un anno fa – era il 27 settembre 2022 – si leggeva sulla stampa regionale: l’assessore alla Salute Riccardi promette una svolta nell’assistenza medica di prossimità con l’assunzione di 400 infermieri di comunità. Tre mesi fa – era il 28 giugno 2023 – sull’ANSA leggiamo l’annuncio dell’assessore alla Salute Riccardi: abbiamo avviato un percorso che porterà, entro il 2025, a rendere attivi in Fvg 400 infermieri di comunità. Ma quanti sono questi infermieri di comunità? Ai 400 appena annunciati si aggiungono i 400 annunciati nel 2022 e poi i 400 annunciati lo scorso giugno, in tutto 1200 infermieri? Oppure gli infermieri sono sempre gli stessi 400, ma sono triplicati gli annunci, un po’ come i carri armati di Mussolini? E perché tanti annunci? Non sarà forse che si vuole coprire la realtà concreta dei 66 precari di ASUGI prossimi alla perdita del lavoro se la Regione non derogherà dai tetti di spesa? Già, al di là delle parole i fatti sono che la Regione mantiene i tetti di spesa sul personale, e si badi la Regione non lo Stato, come qualcuno aveva cercato di far intendere. Walter Zalukar Associazione Costituzione 32