Assestamento di bilancio d’autunno approvato oggi in I commissione Regione Fvg il commento di Honsell.

La posizione di Furio Honsell sull'assestamento di bilancio d'autunno approvato oggi in I commissione Regione Fvg: "Oggi si è svolta l'ultima seduta della I Commissione del Consiglio regionale per esaminare la "manovra d'autunno" della Giunta Fedriga. È una manovra che vede lo spostamento di alcune centinaia di milioni, dunque non è certo irrilevante visti i tempi. Purtroppo manifesta ancora una volta il fatto che la Giunta naviga a vista e non intende indirizzare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e l'eliminazione di quelle disparità che la crisi epidemiologica ed economica sta acuendo in modo gravissimo. Assistiamo ancora ad interventi a pioggia alle imprese senza nessun tentativo di individuare dove stiano i bisogni e le sofferenze. Si rischia che piova sul bagnato. Vengono prorogati i contributi per diesel agevolato alle automobili più inquinanti e si mettono cifre irrisorie per la loro rottamazione. E tutto ciò mentre si dice che si vuole rendere questa Regione un leader in Europa nella transizione energetica.

Non sono state accolte le richieste espresse dagli studenti universitari per l'introduzione di borse servizio contributi affitti

per favorire gli studi universitari a quei giovani le cui famiglie incontrano forti difficoltà a sostenere i costi dell'istruzione

universitaria in tempo di pandemia. Per questi motivi come Open Sinistra Fvg ho votato contro tale provvedimento auspicando che nella discussione in aula possano essere accolti gli emendamenti che proporremo per un autentico cambiamento di paradigma in FVG."