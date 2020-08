Assestamento di bilancio FVG, contributi per tutti ma nulla per Udine

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

In un assestamento di bilancio nel quale tutti i centri hanno portato a casa contributi di rilievo notevole, spiccava per la sua assenza il Comune di Udine. La denuncia è di Open Sinistra FVG. "Che la sua amministrazione si accontenti di quanto ha già? "Ne dubito" ha dichiarato Furio Honsell. "Visto che le opere oggi cantierate a Udine erano tutte già previste dalla mia amministrazione e rallentate solo per le improvvide azioni di ostruzionismo legale di alcuni commercianti (vedi via Mercatovecchio) o rallentate dagli strascichi dei cosiddetti "spazi finanziari" in vigore fino al 2017. Ho voluto pertanto, nell'assenza di progetti per Udine, proporre il recupero dell'ex Frigo in un emendamento. Rappresenterebbe non solo il recupero di un patrimonio di archeologia industriale, ma il tanto necessario archivio/magazzino a completamento del Museo Friulano di Storia Naturale. Il suo patrimonio non potrà trovare piena collocazione negli edifici restanti del complesso, se non si recupera lex-frigo. Dunque resterà sparpagliato nei capannoni della ZAU. Non servono invece ulteriori risorse per completare il recupero delle palazzine. Queste risorse sono disponibili dall'altra amministrazione. Basterebbe fare gli appalti!" "Purtroppo anche questo nostro emendamento, come gli altri da me presentati, è stato respinto."