Assestamento di bilancio, Liguori (Cittadini): «Sull’olio di cannabis l’assessore mantenga le promesse»

«L’assessore ha fatto una promessa in Aula: ora ci impegneremo a monitorare la situazione e controllare che questa venga mantenuta perché i tanti i malati che utilizzano l’olio di cannabis per la terapia del dolore non possono più aspettare». La consigliera dei Cittadini, Simona Liguori, ha presentato un emendamento all’Assestamento di bilancio nato con l’obiettivo di chiedere alla Giunta di rimborsare alle farmacie aperte al pubblico il costo sostenuto dalle stesse per la titolazione effettuata nei laboratori extraregionali, al fine di ridurre le importanti spese sostenute dai pazienti per l’acquisto dell’olio di cannabis terapeutico. «La nostra proposta aveva lo scopo di “coprire” con risorse economiche il tempo necessario all’individuazione di un laboratorio in regione per la titolazione – conclude Liguori -. Riccardi ha garantito che le cose sono praticamente fatte: ci aspettiamo, davanti a una petizione con 3.384 firme e alle continue richieste di questi malati, che da settembre sia effettivamente operativo il laboratorio».