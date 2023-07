Assestamento di Bilancio Regione. ok a convenzioni Erpac-Promoturismo

La collaborazione tra Erpac e Promoturismo Fvg, il sostegno per la riqualificazione degli impianti sportivi, l’aiuto ai comitati regionali delle federazioni sportive nazionali del Coni e il contributo straordinario alla fondazione Vajont. Sono i contenuti principali dell’emendamento all’articolo 6 del ddl assestamento di bilancio proposto dall’assessore alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil, e approvato a maggioranza nella seduta odierna della I Commissione integrata di oggi.

Il vicepresidente ha presentato ai commissari i nuovi interventi nelle materie di sua competenza. Nello specifico si tratta della possibilità di stipulare convenzioni triennali tra Erpac e Promoturismo Fvg, finalizzate alla realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e progettazione di iniziative di promozione dei luoghi della cultura regionali; dell’integrazione dei contributi per la riqualificazione di impianti sportivi a Tarcento (180mila euro) e dello stadio Teghil a Lignano Sabbiadoro (468.750 euro); della possibilità di finanziare direttamente le federazioni sportive nazionali del Coni che si occupano dell’organizzazione delle attività (150mila euro); del contributo straordinario alla Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 Onlus in vista del 60° anniversario del disastro (150 mila euro per la ristrutturazione di parte del modello di coronamento della diga e la riqualificazione dell’area verde).

L’attività di Promoturismo Fvg è stata al centro degli interrogativi di Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia ), Furio Honsell (Open) e del consigliere del Pd, Diego Moretti, che prima ha chiesto se l’ente regionale “sarà in grado di seguire tutte le funzioni assegnatele” e poi si è informato sullo stato di avanzamento dell’iter della candidatura Unesco trasfontaliera Collio-Brda (“La procedura si è fermata: noi abbiamo ricordato ai partner sloveni, che hanno maggiori possibilità di raggiungere l’obiettivo, di portare avanti la candidatura e dimostrato di supportare l’iniziativa; il successo in caso di candidatura italiana unilaterale è molto meno probabile” ha replicato Anzil).

Il consigliere Francesco Martines (Pd) si è rivolto all’assessore Anzil con l’augurio che “il nuovo corso possa segnare un cambio di passo nell’attenzione verso le città d’arte”; infine Serena Pellegrino (Avs) ha chiesto chiarezza in merito al contributo al Comune di Tarcento (“Quali associazioni sportive potranno contare sugli investimenti? Tra queste c’è anche la realtà di cui fa parte Andrea Premoselli, capogruppo di Fratelli d’Italia a Tarcento? Nel caso, sarebbe opportuno ritirare l’emendamento”). Sul punto l’assessore ha assicurato che “la norma è destinata ad impianti sportivi di proprietà comunale”. Con l’ok a maggioranza all’emendamento della Giunta regionale, è arrivato anche il voto favorevole all’articolo 6.