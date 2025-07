Assestamento: Fasiolo (Pd), da Riccardi solo porte in faccia

«Come si poteva immaginare, anche questa volta il solito Riccardi ha dimostrato di razzolare male, salvo predicare una collaborazione che nei fatti è a senso unico. A chi avanza proposte di buon senso per migliorare il sistema ha riservato il solito trattamento, una porta sbattuta in faccia, zero considerazione dei contributi dell’opposizione che, c’è da scommetterci, verranno ripresi in futuro senza alcun riconoscimento». Lo afferma la consigliera regionale Laura Fasiolo (Pd) a margine del dibattito sull’assestamento di bilancio.

«Per contribuire alla risoluzione delle problematiche relative all’assistenza territoriale, avevamo proposto con un emendamento a mia prima firma la possibilità, nell’ambito delle Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) di individuare una figura importante di supporto organizzativo con funzioni di sostegno domiciliare e di presa in carico del paziente cronico: si tratta di un professionista sanitario infermiere, in possesso dei requisiti, che può collaborare e migliorare le condizioni di lavoro dei medici e il monitoraggio e l’assistenza ai pazienti. Emendamento bocciato senza alcuna riserva». E ancora, sottolinea Fasiolo, un altro contributo riguardava l’emendamento che prevedeva che le aziende sanitarie, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni e in coerenza con le risorse disponibili, potessero assegnare uno o più infermieri, anche mediante l’utilizzo di personale dipendente in posizione di comando, a supporto delle Aft (aggregazioni di medici di medicina generale), prioritariamente in contesti di particolare complessità o in zone carenti o disagiate. Sono certa che questa richiesta, bocciata in un silenzio assordante da Riccardi, senza un minimo di ascolto per l’opposizione, risponda a un’esigenza insopprimibile. Non solo – conclude Fasiolo – ci aspettiamo che sarà ripresa e fatta propria tra poco tempo, con la consueta logica del copia incolla, senza un battito di ciglia».