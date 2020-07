Assestamento Fvg: Shaurli, poco coraggio e nessuna scusa.”Consiglio regionale consegnato ad apatia irresponsabile”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Poco coraggio e nessuna scusa. In un momento in cui l’Europa e il Paese fanno scelte strategiche e stanziano risorse importanti, la giunta Fedriga è talmente immobile da utilizzare solo 39 milioni su 94 del proprio avanzo. Niente per le imprese, niente per le centinaia di famiglie che aspettano il contributo prima casa. Fuori il mondo è in grande difficoltà e il Consiglio regionale, continua come nulla stesse accadendo, senza una idea per affrontare la crisi o una visione per il futuro". Lo ha affermato il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, oggi a Trieste durante i lavori del Consiglio regionale sull'assestamento di bilancio.

"Unica fortuna è che la Giunta ha colto almeno in parte le nostre proposte ma - spiega il segretario dem - davvero senza coraggio. Solo 9 milioni in più: meno di quello che noi avevamo chiesto per i giovani in montagna, meno di ciò che avevamo proposto per l’edilizia scolastica, le sanificazioni degli impianti sportivi, la filiera lattiero casearia e i contributi per acquisto biciclette".

"Il lamento continuo di Fedriga almeno animava il Consiglio regionale che ora - conclude Shaurli - appare consegnato ad una apatia irresponsabile".