Assestamento: Shaurli, ridare dignità a sanità pubblica Fvg. 300 unità in meno nel Servizio sanitario regionale ma Giunta Fedriga attenta a privati

“Dall'assestamento regionale ci aspettiamo risposte chiare e la capacità di darsi priorità. Sul trasporto pubblico locale, che è competenza della Regione e dove scontiamo gravissimi ritardi. Sugli operatori del turismo,degli esercizi commerciali e della cultura e spettacolo che sono i settori, che oggi si sacrificano per mantenere aperte fabbriche e scuole e che mai come oggi hanno bisogno anche della vicinanza della Regione, non solo dello Stato. E soprattutto sulla sanità: il nostro sistema sanitario regionale ha perso 300 unità e ha visto troppo spesso spostare l'attenzione della Giunta regionale verso il settore privato. Ai nostri operatori sanitari non bastano le pacche sulle spalle, dobbiamo ridare dignità al sistema sanitario pubblico per affrontare al meglio tutti assieme l'emergenza della pandemia”. Lo ha affermato oggi il segretario regionale Pd Fvg nel corso di una conferenza stampa convocata dal Gruppo consiliare regionale del Pd, sull'assestamento di bilancio che sarà discusso questa settimana in Consiglio regionale.

“E' il momento delle scelte – ha precisato il segretario dem - non di cercare colpe o di scaricare responsabilità: ci aspettiamo che anche la Giunta regionale faccia la sua parte”.