Associazione musicale Fadiesis: L’Alba in concerto sul Noncello uno degli appuntamenti clou della rassegna Pordenone FA Musica

L’Alba in concerto sul Noncello rappresenta uno degli appuntamenti clou della rassegna Pordenone FA Musica, a cura dell’Associazione musicale Fadiesis, giunta alla 12^ edizione.

La magia delle prime luci del sole, il lento scorrere dell’acqua del fiume cittadino, lo scenario del verde incontaminato e dei suoni ovattati rappresentano gli elementi unici di un concerto ormai entrato nella tradizione della Festa sul Nonsel: l’Alba in concerto sul Noncello è in programma domenica 15 giugno alle 5.18, momento in cui il sole sorge e saluta un nuovo giorno.

A esibirsi, L’Orchestra da Camera di Pordenone e il maestro Gianni Fassetta con la sua fisarmonica: assieme omaggeranno la musica da film proponendo le più belle colonne sonore alle prime luci dell’alba nella suggestiva cornice lungo il fiume Noncello.

Al termine del concerto verrà offerta la colazione al pubblico con il caffè preparato con la caffettiera gigante e dolci a cura dell’Associazione Il Ciliegio.

L’evento è organizzato in collaborazione con Pro Loco Pordenone APS e ProPordenone

Biografie.

Orchestra da Camera di Pordenone. Costituitasi nel 1969 con lo scopo di accompagnare il coro San Marco, l’Orchestra opera inizialmente sul territorio regionale allargando ben presto l’attività al più vasto repertorio sinfonico e facendosi conoscere in molte città italiane ed estere dove riscuote ottimi riconoscimenti di pubblico e di critica: da Venezia (Basilica dei Frari e Biennale Musica) a Treviso, da Aquileia a Bolzano (Rimusicazioni), da Padova a Trieste a Torino.

Ultimamente si è proceduto a stabilizzare i rapporti con i migliori musicisti che nel tempo avevano più stabilmente collaborato, facendo dell’Orchestra la migliore opportunità per i giovani concertisti residenti sul territorio di esercitare la loro arte, in un contesto via via più stimolante sotto il profilo dei programmi musicali e dei collegamenti con strutture analoghe. Secondo le consuetudini delle principali orchestre, è prevista, all’interno del complesso, la formazione di gruppi cameristici costituiti dalle prime parti delle diverse sezioni, in grado di sviluppare una loro ulteriore programmazione concertistica anche in collaborazione con ulteriori solisti di grande prestigio: si tratta di quartetti e quintetti di archi o di fiati, di ensemble di ottoni, di percussioni, di strumenti misti. Il repertorio dell’orchestra comprende musiche di tutte le epoche, alternando le più note ad altre meno conosciute, quand’anche non meno importanti e meritevoli di attenzione: dal barocco al contemporaneo, dalla triade classica viennese ai grandi romantici, dal Novecento storico alla più recenti contaminazioni fra classico e leggero. Direttore Artistico il Maestro Federico Lovato. Nel 2023 è stato nominato il M° Ben Palmer, Direttore Principale dell’Orchestra.

Gianni Fassetta. Gianni Fassetta ha iniziato lo studio della fisarmonica all’età di sei anni con il maestro Elio Boschello di Venezia, distinguendosi giovanissimo per spontaneità tecnica, facilità interpretativa e fervida musicalità. Ha seguito i corsi di perfezionamento con i maestri F. Lips e W. Zubintskj. Classificatosi al primo posto in quindici concorsi nazionali e internazionali, ha partecipato a registrazioni Rai Tv, reti regionali e straniere. Con il Piazzollandotrio ha vinto il concorso internazionale Amadeus 2000. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero (Argentina, Austria, Canada, Croazia, Francia, Germania, Giappone, Kosovo, Pakistan, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria). Durante una tournée nel 2001, si è esibito al Teatro Colón di Buenos Aires in presenza di Laura Escalada Piazzolla che, concorde con la critica, lo ha collocato tra i migliori interpreti di Astor Piazzolla.

Nel 1999 ha pubblicato l’album Evocazioni con musiche proprie su testi del poeta Giuseppe Malattia della Vallata (Premio Letterario Internazionale), nel 2002 Reflejo, opera monografica sulla produzione di Astor Piazzolla e nel 2018 Mosaico, un progetto per fisarmonica sola.

Ha partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film Vajont di Renzo Martinelli, componendo due brani per fisarmonica e quartetto d’archi.

Ha collaborato con il compositore Premio Oscar Nicola Piovani, nell’ambito del progetto “EPTA”.

Nel 2018 è stato interprete solista della musica composta da Remo Anzovino per le colonne sonore dei film “Van Gogh. Tra il grano e il cielo e Il ladro di cardellini”. È interprete in numerosi concerti per fisarmonica solista e orchestra.

Suona con artisti di fama internazionale in svariate formazioni. Particolare interesse suscita il Kaleiduo, con il flautista Yuri Ciccarese, la cui originalità è stata apprezzata dal pubblico e dalla critica in numerosi Festival. È il direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival.

PORDENONE FA MUSICA 2025

XII edizione

Per il 2025 Pordenone FA Musica celebra il suo dodicesimo Anniversario, culminando con un evento ormai diventato un atteso appuntamento pordenonese: ALBA IN CONCERTO, ospitato ancora una volta all’Imbarcadero “Marcolin”, in collaborazione con la Festa sul Nonsel, dopo aver richiamato nelle precedenti edizioni migliaia di spettatori.

Accanto a questo evento, si collocano altri momenti rivolti a un ampio pubblico, che compongono una proposta poliedrica e di qualità, sia per la valenza formativa e culturale, sia per la varietà dei generi e dei contenuti musicali.

Fedele alla sua tradizione e al suo spirito calato nella comunità locale, Pordenone FA Musica è una festa delle note che fa incontrare la primavera e l’estate, maestri e allievi, giovani talenti e professionisti affermati, con un significativo e coinvolgente spazio dedicato all’inclusione sociale.