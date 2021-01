Associazionismo in movimento. Oggi tre incontri online: Stop Mercosur al ForumSociale Mondiale, Recovery con Marco Bersani, Per Giulio Regeni

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Da alcune ore e fino al 31 gennaio, 6000 persone da 117 paesi del mondo si stanno incontrando on line e stanno discutendo attorno ai temi che configurano la grande idea del Forum Social Mundial, “Un altro mondo è possibile”. Sfilano video su lotte e movimenti, dichiarazioni registrate e testimonianze on line nella Marcia Global; cominciano attività e meeting nelle varie stanze dell’edizione virtuale che celebra il ventennale dell’esordio di questo storico evento. Presente all'iniziativa il Comitato StopTTIP di Udine con un documento Stop MERCOSUR, sotto la lente d'ingrandimento, in alleanza con i Movimenti dell'America latina ed europei . In particolare oggi 25 gennaio, alle ore 19.00 si può partecipate all'incontro, cliccando https://join.wsf2021.net/?q=fr/activities/6795

Sempre oggi l'incontro Recovery e Resilient Plan alle ore 18.00 organizzato dall'ACCADEMIA della CURA, presenti online Marco Bersani e Guido Viale: "Il quadro economico del Recovery e Resilient Plan. Una nuova politica economica nella Ue in nome della transizione verde e digitale?

su piattaforma ZOOM link diretto a zoom: https://unipd.zoom.us/j/88362686628 link ad evento facebook: https://www.facebook.com/events/250160503170520

Ultimo incontro della giornata "Per Giulio" alle 17,30 Per verità e Giustizia su Giulio. Pensieri e parole sul sito di Repubblica oppure tramite la pagina facebook Comune Informa Fiumicello Villa Vicentina

https://www.facebook.com/comunefiumicellovillavicentina