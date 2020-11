Assoluti di ginnastica artistica: Magliocchetti (Asu) è oro nel volteggio

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Weekend di soddisfazioni per l’Associazione Sportiva Udinese che ha visto salire sul podio Carlo Magliocchetti. L’atleta bianconero è stato infatti protagonista, a Napoli, del Campionato Nazionale Assoluto di ginnastica artistica per la specialità del Volteggio. «Il risultato di Carlo è molto importante per l'Asu – ha ricordato il direttore generale, Nicola Di Benedetto -. Innanzitutto è l'ennesima dimostrazione di quanto l'impegno paga e di come le nostre sezioni, tutte, nessuna esclusa, stiano crescendo un passo dopo l'altro, con impegno e determinazione. In secondo luogo questa medaglia è importante perché Carlo, e come lui anche Alexandra Agiurgiuculese, Tara Dragas e Alice Del Frate (argento alla palla e bronzo al cerchio nel Campionato Nazionale di Specialità), rappresentano i molti atleti dell’Associazione Sportiva Udinese che non possono gareggiare, che vorrebbero poterlo fare ma che nella stragrande maggioranza dei casi non possono nemmeno allenarsi! Oggi più che mai loro sono i portabandiera di un mondo, quello dello sport, che si è fermato e si trova in un limbo. A nome di tutta la società – ha concluso il dg - non posso che congratularmi con lui per aver raggiunto un così importante traguardo, per la sua carriera e per l'Asu tutta».

Magliocchetti si è guadagnato il gradino più alto del podio nel volteggio raggiungendo i 13.725 punti (a pari merito con Ares Federici della società ginnastica pro Patria Bustese Sportiva di Busto Arsizio): «Nella finale di domenica c'era un po' di ansia - ha raccontato il tecnico della ginnastica artistica maschile Asu, Francesco Braidot -, anche perché molti avversari avevano cambiato salto dal giorno precedente. Il primo volteggio di Carlo è andato molto bene, il secondo con un po' di ansia non è venuto come ci aspettavamo - ha spiegato - ma Carlo è riuscito comunque a "salvarlo". Sul momento ci sono stati un po' di pasticci con i vari punteggi dei finalisti, risolti alla fine dell'attrezzo. Non si può recriminare niente, anche per il risultato ottenuto. Siamo tutti molto soddisfatti».

L’oro di Magliocchetti arriva la settima seguente agli Assoluti di ginnastica ritmica che hanno visto partecipare per la primissima volta Tara Dragas (classe 2007) assieme ad Alexandra Agiurgiuculese che lottava per mantenere il primato. L'atleta Asu, in forza all'Aeronautica Militare, dopo essere stata in testa con i primi tre attrezzi (clavette 24.50, cerchio 24.45, palla 24.05) ha sbagliato al nastro. Ha così dovuto cedere il gradino più alto del podio (guadagnato nel 2019) alla rivale di sempre, Milena Baldassarri (Fabriano). Sempre per la ritmica da segnalare anche gli ottimi risultati di Alice Del Frate che a Torino, nel Campionato Nazionale di Specialità che si è svolto il 7 e l'8 novembre, ha vinto l'argento alla palla (16.900) e bronzo al cerchio (15.650).