Ateneo friulano: Assegnati in PhD Awards Uniud

Alice Bravin, Andrea Cossettini, Annalisa Ferino, Francesco Emanuele Grisostolo, Alberto Molinari e Rossella Svigelj sono i vincitori della sesta edizione del PhD Award Uniud. Il premio, del valore di 1.500 euro, viene assegnato per valorizzare i migliori giovani talenti della ricerca che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca nell’anno 2019.

Quest’anno, a causa della pandemia, la consegna dei premi si è svolta stamani, 18 novembre, online, nell’ambito del PhD Welcome Day, quando il rettore Roberto Pinton e il delegato alla ricerca, Alessandro Gasparetto, hanno anche dato il benvenuto ai nuovi dottorandi di ricerca del 36° ciclo.

Il PhD Award ogni anno viene assegnato alle sei migliori tesi di dottorato svolte nelle altrettante aree di ricerca che caratterizzano i corsi di dottorato attivi a Udine: economico giuridica, medica, agro-alimentare, umanistica e linguistica, tecnico scientifica.

In particolare, la tesi di Alice Bravin, dottoressa di ricerca in Studi linguistici e letterari, è intitolata «Sulle ali di una risata belante...». Il Vangelo secondo Venedikt Erofeev e altri scritti. Andrea Cossettini, dottore di ricerca in Ingegneria industriale e dell’informazione, si è dedicato a Investigation and Development of CMOS Pixelated Nanocapacitor Biosensors for Quantitative Analyses. Per l’area medica, la tesi di Annalisa Ferino, dottoressa di ricerca in Scienze biomediche e biotecnologiche, è intitolata Oncogenic KRAS controls the redox homeostasis and survival/apoptosis pathways in pancreatic cancer cells: mechanistic and therapeutic aspects. Dottore di ricerca in Scienze giuridiche, Francesco Emanuele Grisostolo ha svolto uno studio su Forma di stato regionale e vincoli finanziari europei. Analisi comparata dell'autonomia finanziaria regionale in Italia e in Spagna. Alberto Molinari, dottore di ricerca in Informatica e Scienze matematiche e fisiche, si è concentrato su Model Checking: the Interval Way. Rossella Svigelj, dottoressa di ricerca in Alimenti e Salute umana, ha dedicato il suo studio a Development of innovative extraction and detection methods for gluten based on deep eutectic solvents and aptamers.