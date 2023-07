Ateneo friulano: Domani presentazione corsi e visite guidate al polo dei Rizzi e a Gemona

Domani, venerdì 14 luglio, dalle 15 al polo dei Rizzi (via delle Scienze 206) e dalle 9.30 nella sede di Gemona del Friuli (piazzale Diego Simonetti 2), seconda giornata di “Università t’incontra”, iniziativa di orientamento dell’Ateneo friulano. I futuri studenti potranno conoscere l’offerta didattica e i servizi disponibili, visitare aule, biblioteche, laboratori, parlare con docenti e tutor, ricevere supporto rispetto alle modalità di immatricolazione. A Udine, nel polo di via delle Scienze, nel pomeriggio saranno presentati i corsi di studi umanistici e del patrimonio culturale; di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società; scienze economiche e statistiche; scienze giuridiche. Dalle 16.30 circa, saranno presentate anche le modalità di immatricolazione e la Guida ai servizi Uniud. Affiancati dal personale dedicato, gli interessati potranno immatricolarsi, iscriversi ai test e compilare la domanda per le agevolazioni del diritto allo studio (Ardis). I dipartimenti saranno presenti con stand informativi. A Gemona del Friuli, invece, sono in programma tra le 9.30 e le 11.30, con il coinvolgimento di docenti e tutor, la visita della sede e le presentazioni del corso triennale in Scienze motorie, della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, e dei servizi a disposizione degli studenti. Saranno illustrate inoltre le modalità di immatricolazione, con la possibilità di iscriversi direttamente al corso desiderato, assistiti dal personale dell’Ateneo.