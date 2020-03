Ateneo friulano: I social media in Cina ai tempi del Corona. Primo evento online pubblico in teledidattica

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Lunedì prossimo 23 marzo alle ore 10 si collegherà dalla Cina Emanuele Gatti per parlare con gli studenti della sua esperienza di counsellor psicologico attraverso piattaforme digitali. Inoltre, attraverso riflessioni psicosociali, il relatore affronterà l’uso massiccio del social media che è stato fatto in Cina per informarsi, intrattenersi, distrarsi, studiare e lavorare. Si approfondirà così il discorso sulla formazione a distanza ed il telelavoro, evidenziandone punti di forza e criticità.

L’incontro si terrà nell’ambito dell’insegnamento di Comunicazione mobile e dei nuovi media del corso di laurea magistrale in Comunicazione mobile e dei nuovi media. Sarà possibile assistervi, in un numero limitato, mediante comunicazione al docente del corso, Prof. Nicola Strizzolo (mail: nicola.strizzolo@uniud.it).

Emanuele Gatti è Dottore di Ricerca in Politiche Transfrontaliere per la Vita Quotidiana (presso l’ISIG di Gorizia), Dottore in Science della Comunicazione, Dottore in Psicologia. Opera come counsellor psicologico specializzato in Gestalt e Mindfulness, e da 20 anni come formatore nei campi della comunicazione e delle emozioni. In passato ha accumulato un’esperienza decennale come consulente strategico e organizzativo presso l’azienda Campus, con la quale ha collaborato con diverse istituzioni in Friuli Venezia-Giulia. A Gorizia, è stato uno dei coordinatori del progetto per la creazione del Parco Scientifico e Tecnologico di Gorizia.

Nicola Strizzolo, il docente dell’insegnamento che ha organizzato l’evento, assieme alle studentesse, che ringrazia, degli sforzi continui e imponenti, l’Ateneo tutto nel rendere possibile la continuità del servizio didattico e non solo, commenta così l’iniziativa: “Speriamo che possa essere l’inizio di un nuovo modo di aprirci nel servizio, non solo agli studenti, ma, assieme a loro, al territorio e condividere così momenti di trasmissione del sapere e riflessioni con esperti: un modo per guardare avanti, affrontando uniti questo momento. Ringrazio in questo anche la disponibilità, dalla Cina, del relatore, PhD Gatti, delle studentesse e di UniFerpi-Gorizia (la sezione universitaria-giovani della Federazione Relazione Pubblica Italiana)”.