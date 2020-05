Ateneo friulano: nuovo corso di laurea Ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura dell'’Università di Udine avvierà per il prossimo anno accademico 2020/21 un nuovo corso di laure triennale in “Ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale”.

Il nuovo percorso di studi intende rispondere all’esigenza del mondo produttivo di una evoluzione verso un’economia sostenibile capace di salvaguardare l‘ambiente. Formerà, infatti, nuove figure professionali da immettere nel mercato del lavoro, con caratteristiche di manager della sostenibilità ambientale nell’ambito dell’industria, delle aziende o in enti e studi professionali.

Il nuovo corso di laurea sarà presentato nel corso di una conferenza stampa online venerdì 22 maggio alle 11.

Interverranno:

il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton;

il direttore del dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura, Marco Petti;

il referente del nuovo corso di laurea, Alessandro Trovarelli;

tre testimonials: Marco Fantoni e Adriano Luci (imprenditori) e Anna Lutman per l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) del Friuli Venezia Giulia