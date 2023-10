Ateneo friulano: Popolazioni artiche, leggende e miti, presentazione libro

“Leggende di ghiacciai”. È il titolo dell’ultimo libro del candidato al premio Nobel per la letteratura, Francesco Benozzo, che sarà presentato mercoledì 11 ottobre, alle 18, nella Biblioteca civica “Vincenzo Joppi” (sezione moderna) di Udine. Benozzo – filologo, poeta, arpista – dialogherà con la professoressa Antonella Riem, in una performance inedita arricchita dalle note dell’arpa celtica. L’incontro è organizzato dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Università di Udine, dall’Associazione laureati/e in lingue e letterature straniere (All) e dal gruppo di ricerca internazionale “Partnership Studies Group” (Psg), in collaborazione con il Comune di Udine.

“Leggende di ghiacciai” (La Vela, Viareggio, 2022) è un’opera sulla storia dei ghiacciai raccontata attraverso cinque brevi leggende ispirate ai canti orali e ai miti narrativi delle popolazioni native del circolo polare artico. Si tratta di fiabe che fanno parte di un ciclo mitologico più ampio, a cui l’autore lavora da tempo, intitolato “Leggende di Orogenesi”, che narra la formazione delle montagne e dei continenti del mondo.