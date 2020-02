Ateneo friulano, Student day 2020: Attesi oltre 5 mila visitatori

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Sono già oltre 5.000 le prenotazioni per partecipare allo Student Day, il salone dell’offerta didattica, dei servizi e delle opportunità che offre l’Università di Udine, dedicato a studenti delle scuole superiori, famiglie e interessati, che si aprirà alle 9 di venerdì 14 febbraio nell’aula C10 del polo scientifico dei Rizzi, in via delle Scienze 206 a Udine. Dalle scuole sono pervenute agli organizzatori 2.488 iscrizioni, mentre sono 2.263 gli studenti singoli iscritti alle giornate, e 531 quelli che si sono prenotati per partecipare alle attività laboratoriali e alle simulazioni in programma (ma le iscrizioni sono possibili anche durante l’evento).

È un’occasione per conoscere l’offerta formativa 20/21, tra le novità che verranno illustrate quelle relative alle lauree triennali: il nuovo corso di Ingegneria per la sostenibilità ambientale e il corso di laurea in Internet of things che si arricchisce di contenuti di Intelligenza Artificiale e Machine Learning.

Sono oltre 40 gli spazi espositivi, dove tutor, docenti e personale specializzato saranno a disposizione per informazioni e domande. Tornano i Lab time con le attività laboratoriali orientative di approfondimento organizzate dai vari corsi di studio, le visite e i tour guidati agli stand dei diversi corsi di laurea, i Laboratori di preparazione ai test di ammissione (venerdì dalle 14 alle 16.45), le simulazioni dei test di ammissione e i test di verifica delle competenze iniziali in tutte le aree (area medica, scientifico–tecnologica,economico–giuridica e umanistica), Alcune delle eccellenze e delle opportunità di Uniud, come la Scuola Superiore e l’Ufficio Mobilità e relazioni internazionali, saranno a portata di mano nell’ Aula C13 sia il 14 sia il 15 febbraio con presentazioni dedicate alle 10.15, 10.45 e 11.15.

Nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio sono in programma due incontri dedicati agli insegnanti nell’aula C6, mentre l’incontro dedicato alle famiglie delle 17.30 in aula C6 ha l’obiettivo di fornire indicazioni e suggerimenti per una scelta autonoma e consapevole del percorso universitario. Nel pomeriggio di venerdì, inoltre, i tutor saranno impegnati a fornire risposte sui percorsi di laurea magistrale a partire dalle ore 15.

Venerdì 14 febbraio lo Student Day rimarrà aperto fino alle 18.30, sabato 15 dalle 9 alle 12.30. Per informazioni, contattare l’Ufficio Orientamento al numero 0432 556215 o all’indirizzo cort@uniud.it.