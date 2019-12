Atomiche dalla Turchia ad Aviano, il ministero smentisce, notizia “Totalmente priva di fondamento”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Sono "totalmente prive di fondamento" le notizie che circolano da alcuni giorni relative al trasferimento di armamento nucleare dalla Turchia all'Italia, in particolare verso la base di Aviano. Lo afferma, in una nota, il Ministero della difesa. Nel comunicato "si sottolinea inoltre che ogni aspetto relativo alla postura 'nucleare' in seno alla Nato viene discusso collegialmente fra tutti i Paesi membri". Sembra quindi essersi sgonfiato quindi il nuovo "caso Aviano" e l'ipotesi di trasferire cinquanta testate nucleari dalla Turchia, che sarebbe ritenuta non più affidabile dall'amministrazione statunitense, alla base Usaf di Aviano.

Una smentita che viene tuttavia dopo anni di smentite sulla presenza degli ordigni nucleari sul territorio italiano. La notizia del possibile arrivo di nuove testate era stata pubblicata giorni fa dal quotidiano il Gazzettino ed era poi rimbalzata sulle testate nazionali ingenerando numerose prese di posizioni. Il Gazzettino in realtà riportava le dichiarazioni di un generale dell'aeronautica americana in pensione all'agenzia Bloomberg. Il generale dell'Air Force Chuck Wald, aveva ventilato, come analista, il possibile trasferimento delle testate nucleari americane dalla base turca di Incirlik, in Anatolia, alla base Usaf di Aviano di cui Wald è stato comandante, a metà degli anni '90. Il militare, parlando dei complessi rapporti tra Stati Uniti e Turchia, aveva citato la necessità di ricollocare le testate: "Vista la crescita dell'antiamericanismo in Turchia e la volontà di Erdogan di avvicinarsi alla Russia, abbiamo urgentemente il bisogno di ricollocare le armi nucleari che abbiamo nella base di Incirlick e che non hanno più la stessa utilità a fini strategici del passato. Dobbiamo spostarle". "Idealmente - aveva detto - la loro nuova destinazione dovrebbe essere sul suo europeo ed una possibilità potrebbe essere la base italiana di Aviano. Da un punto di vista logistico non ci sarebbero difficoltà".