Attraversamenti pedonali per non vedenti: da Civica Fvg mappatura delle criticità a Udine

Simona Liguori (Civica FVG): “Iniziamo oggi, con diversi sopralluoghi in varie zone della città, la mappatura aggiornata delle situazioni critiche: l’obiettivo è segnalare a chi di dovere i problemi esistenti, ma anche promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità visiva”. Dopo la “battaglia” per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella stazione ferroviaria, la consigliera regionale di Civica FVG Simona Liguori continua ad essere al fianco di chi ogni giorno è in difficoltà per muoversi agevolmente nella città di Udine. Questa volta le problematiche affrontate riguardano gli attraversamenti pedonali per gli ipo e non vedenti. “Assieme ad alcuni cittadini udinesi non vedenti – ha spiegato la rappresentante dei civici, vicepresidente della Commissione regionale sanità – iniziamo oggi, con diversi sopralluoghi in varie zone della città, una mappatura aggiornata delle situazioni critiche per avere al più presto lo stato dell’arte riferito alle barriere architettoniche per ipo e non vedenti. L’obiettivo è segnalare a chi di dovere i problemi esistenti, ma anche promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità visiva”.