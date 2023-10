Audizione dei portatori d’interesse in IV Commissione sul tema della rinaturalizzazione del Lago dei 3 Comuni, il commento di Furio Honsell

“Oggi in Commissione ambiente del Consiglio Regionale ci sono state le audizioni dell’Assessore all’ambiente Scoccimarro, dei comitati a difesa del Lago dei 3 Comuni o di Cavazzo, dei Sindaci dei Comuni che si affacciano sul lago, del gestore della Centrale di Somplago, A2A e

di Legambiente, sul tema della rinaturalizzazione del lago. A distanza di 3 anni e con un investimento di decine di migliaia di euro però, il Comitato di esperti nominato dall’Assessorato non ha ancora prodotto un’analisi di fattibilità delle misure per mitigare l’impatto ambientale della centrale idroelettrica, come ad esempio il by-pass. Ci è stata fatta solamente la patetica promessa che “entro fine mese” il Comitato di esperti dovrebbe produrre qualcosa. Ancora una volta quindi, non è stato possibile affrontare in modo concreto il problema del nodo idrico più importante del bacino del Tagliamento. Dalla discussione abbiamo invece avuto conferma delle preoccupazioni per l’impatto sull’approvvigionamento idrico dell’acquedotto CAFC, che alimenta la pianura, qualora venisse realizzato senza ulteriori analisi un canale di derivazione per scopi agricoli, a valle del lago, lasciando all’asciutto il tratto del tagliamento che scorre parallelamente al lago. Come Open Sinistra FVG abbiamo chiesto che venga riconvocata al più presto una Commissione alla quale siano presenti tutti i soggetti interessati, con le documentazioni complete dei progetti e delle analisi del by-pass delle acque di scarico della centrale e anche del progetto della nuova derivazione del Consorzio Ledra Tagliamento. Ancora una volta rimaniamo esterrefatti che su un tema così critico come quello della gestione dell’approvvigionamento idrico per la popolazione e l’agricoltura, in una situazione di palese trasformazione climatica, la Regione abbia rinunciato a qualsiasi ruolo di guida. Se non si valutano attentamente tutte le opzioni e conseguenze, rischiamo di ritrovarci presto senza più un lago vivo e con seri problemi di approvvigionamento idrico”. Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.