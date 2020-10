Audizione in Regione “Per la chiusura della discarica  Pecol dei Lupi”, dichiarazione di Furio Honsell

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Questo pomeriggio in IV commissione si sono svolte le audizioni del primo firmatario della petizione “Per la chiusura della discarica Pecol dei Lupi” il quale ha spiegato le motivazioni che hanno spinto

il Comitato “No Riapertura Pecol dei Lupi”, nato spontaneamente a gennaio 2020, a far partire questa petizione. “L’impegno civile dimostrato dal comitato in questi mesi è encomiabile; nonostante la pandemia sono riusciti a raccogliere 485 firme alle quali se ne aggiungono ulteriori 500 raccolte attraverso una petizione online.” Queste le dichiarazioni del Consigliere Furio Honsell “Ringrazio il primo firmatario che ha portato questa vicenda in Consiglio Regionale: le firme raccolte dimostrano quanto la tematica sia sentita dal territorio del Cormonese ed è fondamentale che il Consiglio Regionale si interessi e si giunga, finalmente, ad una conclusione della vicenda.” “Io stesso ho sottoscritto questa petizione, sono solidale con i cittadini che ne chiedono la chiusura e che da più di vent’anni sono

costretti a vivere con una discarica vicino a casa senza sapere se sarà chiusa oppure no. Ogni progetto di discarica deve avere un orizzonte temporale chiaro. Non può essere una vocazione per la vita.

Trovo paradossale che dopo tutto questo tempo non si sia scritta la parola fine su questa annosa vicenda e mi auguro davvero si possano dare al più presto delle risposte definitive ai cittadini i quali

continuano a chiederle a gran voce.”