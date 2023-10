Audizione in VI Commissione regionale sul tema del dimensionamento scolastico

“Oggi in Consiglio Regionale su richiesta del Consigliere regionale Furio Honsell, si è svolta l’audizione in “Commissione scuola” dell’Assessore Rosolen, dei sindacati, di alcune (troppo poche) rappresentanze studentesche e i rappresentanti dei dirigenti scolastici sul gravissimo tema dell’accorpamento degli istituti scolastici, ovvero la riduzione delle cosiddette autonomie scolastiche. Tutti hanno chiesto all’Assessore di ” puntare i piedi con il ministero” e di non subire supinamente la riduzione di 16 autonomie in 3 anni. L’Assessore invece ha ribadito il pieno convincimento che “se si riduce il numero di bambini è giusto ridurre il numero delle scuole”. Tutto ciò è da censurare. La nostra Regione ha caratteristiche molto specifiche e i numeri giustificherebbero un’opposizione convinta presso il Ministero. Ridurre le autonomie vuol dire infatti ridurre gli organi di rappresentanza, i Pof, i collegi docenti, il numero delle segreterie. Non diminuiranno solo i dirigenti ma anche il personale amministrativo, ausiliario e anche quello docente alla fine. La qualità della scuola pubblica statale è un patrimonio della Repubblica, il nuovo ministero dell'”istruzione e del merito”, tra i suoi primi atti dimostra tutto il proprio de-merito e più realista del re, la Regione FVG gli va dietro succube”. Così si è espresso il Consigliere Regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.