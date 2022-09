Audizione odierna in terza commissione sanità su professioni infermieristiche, la posizione di Honsell

"Oggi in Commissione Sanità del Consiglio Regionale c'è stata l'audizione degli ordini delle professioni infermieristiche. Hanno espresso unanimemente il bisogno che una professione così essenziale per erogare una sanità di qualità vada incentivata e valorizzata soprattutto per quanto concerne il settore pubblico, altrimenti diminuiranno vocazioni e crescerà l'esodo verso il privato. Sono stati presentati molti suggerimenti che i legislatori a tutti i livelli faranno bene a considerare al più presto." "A nostro avviso è importante avviare programmi di sviluppo degli infermieri di prossimità per garantire al meglio la prevenzione sul territorio e la riduzione dei ricoveri non strettamente necessari. Questi lavoratori e lavoratrici della sanità sono anche particolarmente penalizzati per i difficili orari di lavoro nel pubblico. Vanno quindi avviate misure di conciliazione con le loro esigenze familiari per rendere meno gravoso l'indispensabile servizio pubblico che offrono, attraverso turni che ruotano sulle 24 ore." Così si è espresso Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG e candidato al Senato nell'uninominale per la coalizionedi Centro Sinistra.