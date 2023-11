Audizioni in Regione domani e giovedì in merito al tema del Fine Vita

“In Commissione Sanità del Consiglio Regionale verrà discussa domani la proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul “Suicidio medicalmente assistito” promossa dall’Associazione Luca Coscioni. È

molto importante che il Consiglio sappia riconoscere il bisogno espresso da tante migliaia di cittadini del FVG. La proposta di legge regionale pone le condizioni auspicate dalla Corte Costituzionale per garantire in casi specifici l’assistenza sanitaria. L’importanza di una legge rispetto alla decisione presa di volta in volta a discrezione di un’azienda sanitaria, sta nella garanzia di tempi certi di risposta invece, come purtroppo succede, di un allungamento inutile di sofferenze. Ma una legge significa soprattutto l’esigibilità di un diritto e non solamente la possibilità di una decisione amministrativa occasionale. Così fu per la legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento dopo la vicenda Englaro. Stabilire diritti sul fine vita, che danno dignità alle persone, è un percorso di civiltà che abbiamo sempre sostenuto.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.

Le Audizioni sono in merito alla mozione n. 6 “Fine vita, la Regione si impegni a garantire che ogni persona sia libera di scegliere senza condizionamenti esterni” (di iniziativa del consigliere Bullian e altri), e alla

proposta di legge regionale n. 7 “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019” (di iniziativa popolare), con:

– Prof. Avv. Alberto Gambino, Ordinario di Diritto Privato e Prorettore Vicario, Università degli studi Europea di Roma; Componente del Comitato Nazionale di Bioetica; Presidente nazionale dell’Associazione Scienza & Vita.

– Avv. Domenico Menorello, Componente del Comitato Nazionale di Bioetica; Coordinatore dell’Agenda Pubblica “Ditelo sui tetti”.

– Dott.ssa Lucia De Zen, Componente della Consulta di Bioetica onlus; Responsabile del Centro di riferimento regionale del Friuli Venezia Giulia per la terapia del dolore e le cure palliative pediatriche.

– Forum associazioni familiari FVG

– Federvita FVG

– Dott. Paolo Pesce, bioeticista.

– Prof. Enrico Bran, avvocato.

– Dott. Stefano Martinolli, bioeticista.

– Dott.ssa Paola Ponton, Responsabile dell’Unità di Coordinamento per l’Etica nella pratica clinica, Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

– Dott. Maurizio Pessato, Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie FVG.