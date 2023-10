Audizioni sul lago di Cavazzo. Moretuzzo: «Tutela dell’ecosistema e benessere delle comunità siano priorità»

«Le audizioni odierne di sindaci, rappresentanti dei comitati e degli enti di gestione delle acque ci hanno rafforzato nella convinzione che è di fondamentale importanza e urgenza tutelare il lago di Cavazzo». Lo afferma il capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Massimo Moretuzzo a margine della seduta della IV Commissione consiliare che ha discusso della realizzazione del by-pass delle acque di scarico della centrale di Somplago, necessario per evitare l’impatto ambientale dell’immissione nel lago dei Tre Comuni.

«Accanto alla consapevolezza di quanto sia importante produrre energia da fonti rinnovabili, non si dimentichi che l’acqua è un bene comune che va difeso, sempre. Prima della massimizzazione dei profitti contano la tutela dell’ecosistema e il benessere delle comunità», sottolinea Moretuzzo, che assicura: «Continueremo a monitorare la situazione del lago di Cavazzo. In questo senso attendiamo il 23 ottobre quando, come ha garantito l’Assessore Scoccimarro, verranno resi noti i risultati dello studio affidato lo scorso dicembre per approfondire le interazioni tra la centrale idroelettrica di Somplago e il Lago dei Tre Comuni e definire le conseguenti azioni di mitigazione sul breve e sul medio periodo. È necessario dare risposta alle richieste che da tempo cittadini e comunità locali hanno posto alla Regione rispetto al ripristino delle condizioni di naturalità del lago e della fruibilità, anche ai fini turistici – conclude Moretuzzo –. Nel contempo, si acceleri il processo che deve riportare sotto il controllo pubblico regionale la gestione della produzione idroelettrica, i cui benefici devono essere collettivi e non a vantaggio del profitto di pochi».