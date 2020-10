Aumento di capitale in Roen Est produttore di scambiatori di calore con sede a Ronchi dei Legionari (GO) : + 16 milioni di euro

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Roen Est SpA, produttore di scambiatori di calore con sede a Ronchi dei Legionari (GO), ha annunciato un aumento di capitale di 16 milioni di euro. Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE), infatti, tra i maggiori fondi europei specializzati nell’efficientamento energetico, è entrato a fine settembre nella capogruppo CCC Holdings Europe S.p.A. con 18 milioni di euro di investimento.

CCC Holdings Europe (CCCHE) è la società finanziaria con sede in Italia, specializzata nel settore del riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione, che a gennaio 2020 aveva acquistato il 100% di Roen Est con un ambizioso progetto di sviluppo e di ulteriori acquisizioni, prima tra tutte, lo scorso febbraio, quella di Enex Srl, leader tecnologico nella refrigerazione a base di refrigerante naturale.

“Dei 18 milioni versati dal nuovo azionista FIEE, ben 16 entreranno in Roen Est portando il nostro capitale sociale a quota 27 milioni: – spiega l’amministratore delegato Giovanni Bordin – si tratta di un riconoscimento importantissimo per Roen che si conferma attore protagonista nel processo di sviluppo e di investimento della capogruppo CCC Holdings Europe SpA.

Questa iniezione di capitale significa nuovi investimenti in tecnologie e risorse umane, significa delineare uno scenario commerciale con aumenti delle vendite a doppia cifra per i prossimi anni e anche nuove future acquisizioni sul territorio nazionale”.

Durante gli ultimi mesi, infatti, l’’organico di Roen Est si è arricchito di numerose figure specializzate e di lunga esperienza internazionale che vanno a coprire ruoli strategici tra cui la direzione commerciale e gli acquisti, la direzione delle risorse umane, il comparto IT e molte altre.

“Siamo onorati di accogliere un investitore istituzionale così prestigioso come FIEE tra i nostri azionisti - ha affermato Greg Deldicque, Presidente e CEO di CCCHE. - Questo aumento di capitale ci consente di proseguire in modo significativo nel percorso di crescita delle società già acquisite e di programmarne di nuove con l’obiettivo di creare una società da oltre 200 milioni di euro di ricavi".

Con circa 400 dipendenti e due sedi in Italia e Slovacchia, Roen Est ha registrato nel 2019 un fatturato di 35 milioni di euro. A partire dal 1983, anno della sua fondazione, l’azienda si è posizionata sul mercato come produttore leader in Europa di batterie su misura e unità di ventilazione, con circa due terzi delle vendite legate all’export.