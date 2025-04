Automedica a singhiozzo a Latisana: Honsell (Open) denuncia la grave situazione

“Oggi ho presentato un’interrogazione all’attenzione dell’Assessore alla sanità Riccardi per chiedere chiarimenti sulla gestione del servizio di automedica presso l’ospedale di Latisana, dopo le segnalazioni di sospensioni “a singhiozzo” riportate dalla stampa e denunciate dalla sigla sindacale AAROI-EMAC.” Così si è espresso in una nota stampa Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.

“Il servizio di automedica riveste un ruolo essenziale nel garantire un intervento sanitario celere su tutto il territorio regionale – evidenzia Honsell – e la sua sospensione comporta rischi inaccettabili per la popolazione. Con questa interrogazione chiediamo maggiore chiarezza circa le motivazioni dell’interruzione del servizio, provvedere al più presto al pieno ripristino della sua operatività per l’intero anno e valorizzare il personale medico dipendente del Servizio Sanitario Regionale, evitando un ricorso sistematico ai liberi professionisti. È grave, infatti – continua Honsell – che, come denunciato dalla stessa AAROI-EMAC, siano stati assegnati numerosi turni a medici libero professionisti nonostante la disponibilità già manifestata dai dipendenti ASUFC. Questo potrebbe configurare una disparità di trattamento e una gestione poco trasparente delle risorse umane nella sanità pubblica regionale”.

“Il Decreto Ministeriale n. 70 del 2015, stabilisce la necessità di mezzi di soccorso avanzati per coprire in modo adeguato il territorio, ribadendo l’urgenza di garantire ai cittadini servizi essenziali senza interruzioni: è responsabilità quindi della Regione – conclude Honsell – garantire la continuità di un servizio che può fare la differenza tra la vita e la morte.”